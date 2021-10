Salzburger Stier 2022: Radio-Kabarettpreis geht an Bühnenduo

Der «Salzburger Stier» 2022 würdigt mit Fatima Moumouni und Laurin Buser ein Bühnenduo voller sprachlicher Geistesgegenwart, feiner Selbstironie und lyrischen Explosionen. Seit 2015 treten sie gemeinsam auf und überwältigen mit theatraler Spielfreude, wie es in einer Mitteilung von SRF heisst. Ihr aktuelles Bühnenprogramm heisst «Gold», mit dem die beiden seit zwei Jahren auf Tour sind. Fatima Moumouni und Laurin Buser sind mutmachende Sprachrohre einer neuen Bühnengeneration, und deshalb wurde dem Duo der Salzburger Stier 2022 von der Schweizer Jury einstimmig zugesprochen.

Das Duo ist ebenfalls Host des SRF-Formats «Tabula Rasa», worin junge Erwachsene tabulos über die aktuellen Themen ihrer Generation diskutieren. Als Slam Poet, Musiker und Moderator war Laurin Buser bereits in verschiedenen SRF-Sendungen wie «Giacobbo/Müller» und «G&G» zu Gast. Fatima Moumouni schreibt Prosa, Lyrik und kabarettistische Texte. Zudem engagiert sie sich gegen Rassismus sowie in Migrations- und Genderfragen. Musikalisch haben sich Fatima Moumouni und Laurin Buser als Rapcombo «Nuggets» einen Namen gemacht.

Die Siegerin für Deutschland, Luise Kinseher, ist laut Mitteilung «eine wandlungsfähige Kabarettistin und vereint philosophischen Tiefgang mit politischer Schärfe und Witz». Seit 1998 steht sie auf der Bühne und hat über die Jahre ihren eigenen unverwechselbaren Stil entwickelt.

Die Auszeichnung für Österreich geht an den Wiener Kabarettisten und Kinderchirurgen Omar Sarsam. Seine arabische Herkunft beflügelt ihn zu einem ironischen Umgang mit klassischen Klischees gegenüber dem Fremden. Zudem sind seine Bühnenprogramme vom Arztberuf inspiriert, von heiterer Gelassenheit getragen und facettenreich in der musikalischen Gestaltung.

Der diesjährige Salzburger Stier wird zum 41. Mal an Kabarettistinnen und Kabarettisten aus der Schweiz, Deutschland und Österreich vergeben. Die Preisverleihung ist die grösste internationale Koproduktion im Bereich Radiounterhaltung, die in enger Zusammenarbeit von zehn Radiostationen stattfindet. Die öffentliche Preisverleihung wird von Hannes Ringlstetter & Band moderiert und findet am 21. Mai 2022 im Stadttheater Lindau in Deutschland statt. (pd/cbe)