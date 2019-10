40 Jahre Radio 24: Rauschendes Fest mit prominenten Gästen

Am Freitagabend lud der Geschäftsführer von Radio 24, Florian Wanner, ehemalige und bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur grossen Geburtstagsparty auf das Radio-24-Schiff ein. Es versammelten sich Gäste wie die Reporterlegende Walter Scheibli, der Gründervater und Radiopionier Roger Schawinski sowie die Moderatoren Markus Gilli und Patricia Boser zum ausgelassenen Get-together.

Begrüsst wurden die Gäste mit einem Piratendrink und genossen anschliessend die Vielzahl an Buffets. Intensive Gespräche wurden geführt, in Erinnerungen geschwelgt und vergessen gegangene Freundschaften aufgefrischt. «Es war ein sehr fröhlicher und nostalgischer Abend auf dem Zürichsee», wird Wanner in einer Mitteilung zitiert. «Für mich war es unbeschreiblich, den damaligen Machern und Pionieren von Radio 24 zu begegnen und mich mit ihnen auszutauschen. Es war ein würdiges Fest zum 40. Geburtstag.»

Highlights im Jubiläumsjahr

Auf dem von der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft zur Verfügung gestellten Radio-24-Piratenschiff wurde bereits im vergangenen April, Mai und September mit Partnern, Kunden und Hörern gefeiert. Zudem fährt seit April 2019 ein auffallendes Radio-24-Tram, bedruckt mit den Moderatoren, durch Zürichs Strassen.

Ein Highlight zum Jubiläumsjahr folge im November. Am effektiven Geburtstag, dem 29. November, moderieren «Ufsteller»-Moderatoren Dominik Widmer und Nina Roost 40 Stunden nonstop, wie es in der Mitteilung heisst. Stündlich begrüssen sie ehemalige Moderatoren wie Röbi Koller und Frank Baumann, die sie unterstützen oder gar für einen Powernap ablösen. (pd/cbe)