Remy Fabrikant lanciert den Podcast «Creativität». Es ist eine regelmässig erscheinende Show in einem engen Interviewformat, in der Fabrikant mit Unternehmern, Künstlern und Persönlichkeiten spricht, die mit Kreativität die Welt um sich herum verändern. Bereits wurden drei Folgen veröffentlicht: mit Frank Bodin, Gordon Nemitz und Michael Conrad. Viele weitere werden folgen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Fabrikant studierte in Zürich, St. Gallen und Berlin und leitet heute als CEO Team Cosmo, Zürich, ein Unternehmen der WPP PLC Group. Er hat laut Mitteilung 41 Jahre Erfahrung in Werbung und Media und ist Autor zweier Fachbücher. Er ist Vorstandsmitglied des Art Directors Club Schweiz und des Verbands der Kommunikationsstrategen. Fabrikant doziert an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich. Während seiner Karriere gewann er mehr als 400 Auszeichnungen. Darüber hinaus ist einer seiner Werbespots Teil der ständigen Sammlung des Museum of Modern Art in New York. Remy begann seine Karriere als Art Director bei Advico Young & Rubicam.

Fabrikant hält Kreativität für den wichtigsten Kraftstoff, der hilft, eine prosperierende Entwicklung der Gesellschaft zu ermöglichen und das neue Zeitalter der Creative Society einzuläuten. «Creativität» wird in iTunes, Spotify, Google Podcast und anderen Podcast-Hör-Apps verfügbar sein. Episodenzusammenfassungen und alle Folgen gibt es auch auf remyfabrikant.com. (pd/cbe)