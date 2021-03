Ringier: Rumänischer Film für Oscar nominiert

Der Dokumentarfilm «Collective» von Alexander Nanau, bezeichnet als «bester Film über Journalismus seit All The President’s Men» (The Times) und «einer der grössten Journalismus-Filme aller Zeiten» (Indiewire), ist für den Oscar-Award 2021 nominiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Und das gleich in zwei Kategorien, als bester Dokumentarfilm und als bester ausländischer Film.

Es ist eine historische Doppelnominierung nicht nur für Rumänien, sondern auch für den Journalismus. Für gewöhnlich wird das journalistische Handwerk in fiktionalen Filmen wie «Spotlight» dargestellt, nicht in Dokumentationen wie «Collective», der die Kraft von investigativer Arbeit zeigt – in Echtzeit und konfrontiert mit Manipulation durch den Staat.

«Colectiv» (so der rumänische Originaltitel) erzählt die Geschichte der Ermittlungen der Zeitung Gazeta Sporturilor, die zu Ringier Rumänien gehört. Es geht um das erste Jahr nach dem Brand im Musikklub «Colectiv» in Bukarest, bei dem 64 Menschen gestorben sind. Der Film fokussiert das Team der Investigativ-Journalisten der Gazeta Sporturilor auf seiner Suche nach der Wahrheit. Es ist ein Film über das System versus Bevölkerung, über Wahrheit versus Korruption, über persönliche versus öffentliche Interessen.

«Ich gratuliere dem Team von Catalin Tolontan, der Gazeta Sporturilor und der Libertatea von Herzen», wird Annabella Bassler, CFO der Ringier Gruppe und verantwortlich für die Aktivitäten in Rumänien, in der Mitteilung zitiert. «Oscar-Nominierungen sind auch eine Bestätigung für die ausserordentliche Leistung der Journalistinnen und Journalisten und dienen hoffentlich als Inspiration für viele andere überall auf der Welt.» (pd/lom)