Pisa-Studie

Schweizer Schüler über OECD-Durchschnitt

Im internationalen Vergleich schneiden 15-jährige Jugendliche in der Schweiz in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften gut bis sehr gut ab. In allen drei Bereichen liegt die Schweiz laut der neuesten Pisa-Studie 2022 über dem OECD-Durchschnitt.

Schwächen zeigen sich bei der Lesekompetenz: 25 Prozent der Jugendlichen erfüllen die von der OECD definierte Mindestkompetenz nicht. (Bild: Unsplash/Johnny McClung)