Musik für einen Gast: Simon Leu stösst zum Moderatorenteam

Die Talksendung «Musik für einen Gast» auf Radio SRF 2 Kultur erhält ab Januar 2024 mit Simon Leu eine neue Stimme. Er folgt auf Hannes Hug, der seine letzte Sendung im Dezember 2023 moderiert hat, wie SRF schreibt.

Leu ist Studienleiter Audio am Institut für Journalismus und Kommunikation MAZ in Luzern, diese Tätigkeit wird er auch weiterhin neben seinem neuen Moderationsjob ausführen. Mit SRF ist der 48-Jährige bereits vertraut: Er war viele Jahre als Moderator und Produzent bei «Rendez-vous», «Info 3» und «HeuteMorgen» von SRF tätig, sowie als Redaktor beim Regionaljournal in Bern. Zudem war er als Ausbildner tätig, wie es heisst. Ab 7. Januar 2024 ergänzt er das Moderationsteam um Eva Oertle, Irene Grüter, Melanie Pfändler und Michael Luisier.

Simon Leu blickt der neuen Herausforderung positiv entgegen: «Ich freue mich riesig auf die Sendung. Nach über 20 Jahren im News-Journalismus hatte ich Lust, etwas komplett anderes zu machen: eine Gesprächsendung, bei der interessante Menschen und deren Musik im Zentrum stehen; mit viel Raum für Tiefe und Begegnung. Die Sendung ist zudem die perfekte Ergänzung zu meiner Tätigkeit als Studienleiter Audio am Institut für Journalismus und Kommunikation MAZ in Luzern.»

Eva Oertle, Team Coach Multimediales Team «Musik», freut sich auf den neuen Zuwachs im Moderationsteam: «Es ist grossartig, dass wir mit Simon Leu einen exzellenten Journalisten für SRF zurückgewinnen konnten, der als Host mit seiner Neugierde und Tiefgründigkeit die Gäste herausfordern wird. Ich freue mich sehr, dass er Teil unseres Teams wird.»

Seinen ersten Gast, der Jazzsänger und Hochschuldozent Andreas Schaerer, begrüsst Simon Leu am 7. Januar 2024, um 12.35 Uhr auf Radio SRF 2 Kultur. (pd/wid)