Klammer gegen Russi: SRF-Themenabend zum legendären Duell

Man sagt, die Olympia-Abfahrt 1976 in Innsbruck sei das beste Skirennen aller Zeiten gewesen. Eigentlich durfte es nur einen Sieger geben: den jungen Österreicher Franz Klammer. Doch der Schweizer Bernhard Russi, seit Jahren sieglos, zeigte sich auf einmal in Topform. Und als Russi eine fast unschlagbare Bestzeit vorlegte, wurde der Druck auf Klammer schier unerträglich. Autor Michael Bühler im SRF-Dokfilm «Klammer gegen Russi – Das Rennen ihres Lebens» lässt die beiden Protagonisten längst Vergessenes neu erleben, wie SRF mitteilt.

Auch 46 Jahre nach der dramatischen Abfahrt am Patscherkofel gebe es noch erstaunlich viel Neues zu erzählen. Denn bei einem Besuch im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck merken Franz Klammer und Bernhard Russi, dass ihre Erinnerung an den grossen Tag bestenfalls löchrig ist. Bei der Lektüre von Zeitungsartikeln kommen bei Klammer und Russi nicht nur Erinnerungen, sondern auch Emotionen wieder hoch. Es wird deutlich: Die Abfahrt am Patscherkofel war für beide viel mehr als nur ein Rennen.

Es war das Aufeinandertreffen zweier Generationen von Fahrern, zweier völlig unterschiedlicher Stile und vor allem: die vermeintliche Entscheidung über Glück oder Unglück für die beiden Skinationen Österreich und Schweiz. Dass unter diesen Umständen eine lebenslange Freundschaft zwischen Klammer und Russi entstehen konnte, sei das vielleicht erstaunlichste Resultat dieses Rennens.

Anschliessendes «Gredig direkt spezial»

Im Anschluss an den «Dok»-Film sprechen die beiden Protagonisten in einem 40-minütigen «Gredig direkt spezial» über den Kern ihrer Freundschaft und die anhaltende Begeisterung für den Skisport, wie es weiter heisst. Wie haben die Erfolge bei Olympia ihr Leben beeinflusst? Warum wirken sie bis heute nach?

Bernhard Russi und Franz Klammer berichten von halsbrecherischen Fahrten, erzählen Anekdoten von ihrem wilden Leben abseits der Piste und sagen, wer ihrer Meinung nach den Zweikampf zwischen Österreich und der Schweiz um die Ski-Medaillen in Peking für sich entscheiden werde. Da Bernhard Russi aktuell in Peking bei den Olympischen Winterspielen vor Ort ist, wurde dieses Gespräch voraufgezeichnet. (pd/tim)

Ausstrahlung: Donnerstag, 3. Februar 2022, ab 20.05 Uhr, SRF 1

Auf SRF 1 sind im Umfeld dieses Themenabends noch zwei weitere Dokumentationen über Bernhard Russi zu sehen: