Die gesamte Schweizer Show-Prominenz feierte am Sonntag auf dem Zürcher Kasernenareal das 20-Jahre-Jubiläum von Das Zelt. Initiiert wurde das Projekt von David Dimitri und dem heutigen Eigentümer und Betreiber Adrian Steiner anlässlich der Expo 2002. In der Zwischenzeit entwickelte sich Das Zelt zu einer festen Institution in der Schweizer Show- und Kulturszene. Es ist Verdienst des Direktorenehepaars Adrian und Cathrine Steiner, dass sich Das Zelt zum «grössten Tourneentheater des ganzen Landes» entwickelt hat, das Schweizer Zirkusartisten, Musikern und Comedystars eine regelmässige Bühne bietet.

In der Jubiläumsshow, die vom Schweizer Fernsehen am 11. Juni ausgestrahlt wird, konnte G&G-Moderatorin Nicole Berchtold 700 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter auch geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer aus der benachbarten Auffangstelle begrüssen.

Höhepunkt war die erstmalige Verleihung des Prix de Joie an Alt-Bundesrat Adolf Ogi. Laudator war sein Amtskollege Moritz Leuenberger, der eine launige und äusserst liebenswerte Rede für den populären Kandersteger Politiker hielt. Passend dazu das Lied «Freude herrscht» von der Band Schörgeli um die ehemaligen Span-Sänger Schöre Müller und Matthi Kohli, das am Sonntagabend seine Weltpremiere feierte. Das Zelt gastiert bis zum 21. April in Zürich. «persönlich» gehört zu den Medienpartnern. (ma)