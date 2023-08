Schaffhauser Fernsehen: Zum Tod von Martin Walser

Das Schaffhauser Fernsehen strahlt am Samstag, 5. August, 14 Uhr, und Sonntag, 6. August, 16 Uhr, in Gedenken an den verstorbenen Schriftsteller Martin Walser dessen Lesung zum 20-Jahre-Jubiläum des Bestsellers «Die ganze Welt ist Ballermann – Karten an Martin Walser» aus. Der Lokalsender ist auch auf Plattformen wie Blue TV, Zattoo oder Teleboy abrufbar.



Das Buch wurde 1998 von «persönlich»-Verleger Matthias Ackeret und Internetpionier und «persönlich»-Verwaltungsratspräsident Manfred Klemann publiziert und erhielt grosse Beachtung, da die beiden Autor von ihrer Weltreise Postkarten an Martin Walser sandten.

Beim Kosmos-Anlass diskutieren die drei Protagonisten über die Postkartenaktion, im zweiten Teil liest Walser eigene Texte und Gedichte vor, die von der Schweiz handeln. Die Lesung fand am 9. September 2018 im damaligen Zürcher Kulturclub Kosmos statt. Die Lesung ist auch auf Youtube abrufbar. (red)