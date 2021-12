Academy Awards: Zwei Schweizer Produktionen auf der Shortlist

Am Abend des 21. Dezembers wurden in Los Angeles in zehn Kategorien die Shortlists der Academy Awards verkündet. Dieses Jahr sind auch zwei Schweizer Produktionen darauf vertreten: Die Filmgerberei schafft es mit dem Kurzfilm «Ala Kachuu – Take and Run» von Maria Brendle auf die Shortlist in der Kategorie «Live Action» und gehört somit zu den 15 aus insgesamt 145 ausgewählten Kurzfilmen, die nun im Rennen für eine Oscar-Nomination sind.

Auch Amka Film Productions gelang der Sprung auf die Shortlist in der Kategorie «Animated» mit dem Kurzfilm «Only a Child» von Simone Giampaolo – und zählt damit zu den 15 aus insgesamt 82 ausgewählten Filmen, die auf eine Oscar-Nomination hoffen können.

Ebenfalls auf die Shortlist geschafft hat es Alva Film aus Genf – mit der schweizerisch-kosovarischen Koproduktion «Hive» von Blerta Basholli beteiligt. Der Kurzfilm zählt in der Kategorie «International Feature» zu jenen 15 Filmen, die im Rennen um einen Oscar stehen.

«Ala Kachuu – Take and Run» erzählt die Geschichte einer jungen Kirgisin, die Opfer eines Brautraubs wird. Dieser Brauch, bei dem Frauen verschleppt und zwangsverheiratet werden, ist in Kirgistan zwar gesetzlich verboten, aber unter dem Deckmantel der Tradition auch in anderen Regionen der Welt noch weit verbreitet. Die Dreharbeiten fanden im Herbst 2019 statt. Seit Fertigstellung lief der Film international an über 60 Festivals und hat mehr als 40 Preise gewonnen, wie die Filmgerberei am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt.

Das Thema Brautraub ist für viele in der Schweiz noch sehr unbekannt und gleichzeitig auch unverständlich. «Mit diesem Film möchte ich auf den Brautraub aufmerksam machen und darstellen, dass das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben für vielen Frauen noch lange keine Selbstverständlichkeit ist», beschreibt Brendle ihre Motivation für dieses aussergewöhnliche Projekt.

«Die Filmgerberei setzt seit jeher ein Augenmerk auf Geschichten unterrepräsentierter Stimmen. In der Werbung sowie auch in der unabhängigen Filmproduktion. Wir freuen uns unheimlich, dass wir mit dieser Geschichte international auf grossen Anklang stossen und dadurch ein Publikum für dieses wichtige Thema sensibilisieren können», wird Flavio Gerber, Partner und Produzent, in der Mitteilung zitiert.

Die Nominationen werden am 8. Februar 2022 verkündet, die Verleihung findet am 27. März 2022 in Los Angeles statt. Die gesamte Shortlist finden Sie hier. (pd/cbe)