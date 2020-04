Sing meinen Song: Zweite Staffel des Tauschkonzerts in Planung

«Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» war die bisher erfolgreichste Eigenproduktion von TV24 seit Senderbestehen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Bereits bei der ersten Folge im vergangenen Februar hätten über 115'000 Zuschauer und Zuschauerinnen den Schweizer Start des Musikformates verfolgt.

Im Durchschnitt waren es 119'500 Personen pro Folge, dies bedeutet einen durchschnittlichen Marktanteil von 11,7 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 15- bis 49-Jährigen. Damit zählte der Schweizer Privatsender mit «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» in der Primetime der vergangenen Freitagabende zu den marktanteilsstärksten privaten TV-Sendern.

Auch persoenlich.com-Redaktor Loric Lehmann hat über den Dreh der Sendung berichetet. Lesen Sie hier die Artikelserie über die Produktion auf Gran Canaria.

Der Erfolg der Sendung zeigt sich auch in den Album-Charts: Aktuell ist das Album auf Platz 1 der Schweizer Album-Charts.

Ein Feuerwerk von Emotionen

Der Erfolg des Formats liege in der Authentizität und den Emotionen, sagt Roger Elsener: «Dem Zuschauer wird ein Blick hinter die Songs der Künstler wie auch ein tiefer Einblick in ihr Leben gewährt. Zudem überraschen die Künstler in jeder Folge wieder aufs Neue, wie sie Songs von anderen Gästen auf ihre ganz persönliche und einzigartige Weise interpretieren. Kein anderes Musikformat – und generell kaum ein anderes Format überhaupt – lebt derart von Emotionen und löst solche auch beim Zuschauer aus.»

Zudem sei es ein wettbewerbsloses Format, was es einzigartig macht im Vergleich zu anderen Musikformaten. Auch Gastgeber Seven ist überzeugt, dass es nicht immer tausend Schnitte, Votings und Effekte brauche: «Man muss heute mehr denn je Mut haben, Platz zu geben, damit was entstehen kann. Wir haben genügend Schweizer Künstler, die diesen Platz ausfüllen und uns alle berühren können. Es war für uns eine magische Zeit, die wir alle nie vergessen werden.»

Zweite Staffel bereits in Planung

Die Produktionscrew ist bereits intensiv an der Planung der zweiten Staffel. Die Zuschauer und Zuschauerinnen können sich also auf eine baldige zweite Ausgabe von «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» mit «grossartigen» Schweizer Künstlern freuen. (pd/lol)