McCann New York führt die Liste der One-Show-2020-Agenturen an – 61 Beiträge wurden nominiert. Die Gewinner werden Mitte Juni in einer Streaming-Veranstaltung bekannt gegeben.

Nach der ersten Beurteilungsrunde gab es 30 Shortlist-Platzierungen für die Schweiz (persoenlich.com berichtete). Nach der zweiten Beurteilungsphase stehen nun weiterhin fünf Agenturen mit sechs Arbeiten 19 Mal auf der finalen Shortlist. Die meisten Finalisten-Plätze erhielt Jung von Matt/Limmat mit «The War Siren Test» für Amnesty International Switzerland – dies gleich in fünf verschiedenen Kategorien. Weitere drei Nominationen gab es mit «A Touch of History» für Samsung, ebenfalls von Jung von Matt/Limmat.

Fünf Mal auf der Finalistenliste steht Thjnk Zürich mit «Catch a Flight to Buenos Aires» im Auftrag von Edelweiss Air. Je zwei Nominationen gab es für Havas Village in Genf mit «Waiting Wins» für Canal+, für Heimat Zürich mit «Read Upright» für Kieser Training sowie für TBWA\Switzerland mit «RailTales» für die SBB.

«Die Menschen in der Branche sind begierig auf gute Nachrichten, wir wurden mit Anfragen darüber überschwemmt, wer es in die Endauswahl für The One Show geschafft hat», wird Kevin Swanepoel, CEO von The One Club, in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert. «In einem Jahr, in dem andere Auszeichnungen gestrichen wurden, ist The One Show das führende globale Auszeichnungsprogramm, um das breite Spektrum von Werbe- und Designarbeiten aus der ganzen Welt zu heben und zu feiern.»

Die One-Show-2020-Jury wählte 1669 Finalisten aus 46 Ländern aus. Alle Finalisten gewinnen entweder einen One Show Pencil oder einen Merit. Die vollständige Liste kann hier angefordert werden. (cbe)