von Christian Beck

In einem persoenlich.com-Interview kündigte BAG-Kampagnenleiter Adrian Kammer bereits an: «In diesen Tagen lanciert Bundesrat Alain Berset eine Solidaritätskampagne via Social Media. Die Aufforderung an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben, wird in dieser Kampagne das zentrale Anliegen sein. Es haben bereits über 50 bekannte Persönlichkeiten und Influenceragenturen zugesagt, bei dieser Kampagne Schub zu geben.»

Am Freitag war es soweit. Bundesrat Alain Berset veröffentlichte auf Instagram ein Video. «Zusammen und solidarisch. Wir haben alle eine sehr wichtige Rolle zu spielen. In den Spitälern, in den Altersheimen, auch in den Läden, unter Nachbarn», sagte der Gesundheitsminister in die Kamera. Man müsse nun die Anweisungen befolgen. Man müsse die Distanz wahren und daran denken, zu Hause zu bleiben. «Es ist eine Frage der Verantwortung für alle.» Berset nominierte im Anschluss drei weitere Persönlichkeiten: Christa Rigozzi, Stress und Roger Federer. Diese reagierten prompt und veröffentlichten ebenfalls am Freitag ihre Videos.

Seither zieht die Aktion immer weitere Kreise, auch in der Kommunikationsbranche. Mitgemacht haben unter anderem die SRF-Moderatoren Nik Hartmann, Sandro Brotz, Susanne Wille oder Arthur Honegger, MySports-Programmchefin Steffi Buchli oder Blick-TV-Chef Jonas Projer. Ein Ende ist nicht in Sicht. Orchestriert wurde die Social-Media-Kampagne von Rod Kommunikation in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) und dem Generalsekretariat des Eidgenössischen Departement des Innern.

Am Freitag präsentierte Alain Berset zudem auch eine neue Version des gedruckten Plakats, das bisher in den Farben Gelb und Rot erschien (persoenlich.com berichtete). Die neue graue Version fordert auf: «Bleiben Sie jetzt zuhause. Retten Sie Leben.»

Ansammlungen von mehr als 5 Personen verboten, Abstandhalten auf Baustellen Pflicht – so will der Bundesrat die Bevölkerung schützen und überlastete Spitäler verhindern. Wir alle stehen in der Verantwortung: Bleiben Sie wenn möglich zu Hause! #CoronaInfoCH pic.twitter.com/YfTlllodBw — Alain Berset (@alain_berset) March 20, 2020



Auch der Verband Schweizer Medien und seine Mitglieder haben am Samstag eine Solidaritätsaktion lanciert und auf Print-Titelseiten und Onlineportalen auffällige Inserate publiziert.