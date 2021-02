KSP: Andrea Heller ist neu Leiterin Beratung

Andrea Heller ist seit dem letzten September bei Krieg Schlupp Partner (KSP) als Beraterin tätig und wurde nun zum Jahresstart zur Leiterin Beratung befördert, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Somit bestehe das Führungsteam von KSP aus Daniel Krieg, Gründer und CEO, Uwe Schlupp, Gründer und Leiter Kreation, Andrea Heller, Leiterin Beratung, sowie Anita Kummer, Creative Director.

Heller hat in ihrer Karriere sowohl auf Agenturseite, unter anderem bei Publicis und Wirz, als auch auf Kundenseite, zum Beispiel bei Estée Lauder oder Bucherer in Luzern, gearbeitet. Zusammen mit ihren mehrjährigen Aufenthalten in London und Kapstadt ergeben Hellers «Erfahrungsschatz und ihre persönlichen Führungsqualitäten die perfekte Kombination, um mit KSP in die Zukunft zu starten», heisst es weiter. (pd/cbe)