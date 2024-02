Mit der neu lancierten Kampagne will V-Zug aufzeigen, wie sehr die Marke ihrer Schweizer Herkunft verpflichtet ist. Verantwortlich für die Arbeit ist Jung von Matt Limmat. Unter dem Kampagnendach «Die Schweiz. Unser Zuhause.» betont der Haushaltsgerätehersteller seine Verbundenheit zur Schweiz und ihren Werten, die sich im einzigartigen Anspruch an Qualität und Funktionalität beweisen, heisst es in der Mitteilung. Im Kern jedes V-Zug Designs stecke ein Stück Schweiz und Präzision für mehr Benutzerkomfort und Langlebigkeit. Und genau das, was die Schweizer Herkunft auszeichnet, sei die Inspiration der neuen Markenkampagne.

Im neuen Bewegtbild, dem Herzstück der Kommunikation, dreht sich alles um den Ort, dem alles zugrunde liegt: die Schweiz, unser Zuhause. Zusätzlich einzigartig werde der Spot durch V-Zug-Markenbotschafter und Sternekoch Andreas Caminada.





«Unser Name sagt es: Wir produzieren in Zug und darauf sind wir stolz. Diese Verbindung zur Schweiz ist nicht nur geografischer Natur; sie ist tief in unserer Marken-DNA verankert. Diese Kampagne zelebriert unser Engagement für unsere Heimat und deren Werte», betont Nathalie Noël, Chief Marketing Officer bei V-Zug. Dennis Hofmann, Managing Director Strategy bei Jung von Matt Limmat ergänzt: «Die Kampagne verdeutlicht die einzigartige Verbindung zwischen Herkunft, Schweizer Werten und allem, was V-Zug damit seit jeher ausmacht: dem kompromisslosen Anspruch an Design, Qualität und Funktionalität.»

Jung von Matt Limmat zeichnet in enger Zusammenarbeit mit V-Zug für die Strategie, Konzeption und Realisation der gesamten Kampagne verantwortlich.

Darunter den TVC, der seit dem 5. Februar in Deutsch und Französisch Online, im TV und im Kino zu sehen ist, sowie sämtliche Print und Online-Assets.(pd/wid)



Verantwortlich bei V-Zug: Nathalie Noël (CMO), Stefan Hoesle (Head of Global Marketing), Roland Graf (Head of Global Omnichannel), Bernardo Egli (Global Marketing Manager) Daniel Vila (Head of Marketing Switzerland), Kevin Schläpfer (Head of Digital Marketing), Katharina Loidl (Co-Lead Creative Studio), Nadja Garcia-Toscan (Co-Lead Creative Studio), Cynthia Herschel (Senior Global Social Media Manager); verantwortlich bei Jung von Matt Limmat: Carsten Jamrow (Executive Creative Direction), Cansu Sezer (Creative Direction), Sophia-Maria Kramer, Frederik Dreier, Elif Soysal (Text), Samantha Nutt (Art Direction), Pia Chlumetzky (Strategie), Andrea Schütz (Account Management), Dennis Hofmann (Managing Strategy Director); verantwortlich bei Jung von Matt Impact; Ladina Baumann (Head Media Strategy), Jean-Paulo Chaveiro (Senior Digital Media Consultant), Elena Zäch (Trainee Media Planning); verantwortlich bei June Corporate Communications; Raffaela Ackermann (Senior Communication Consultant), Yvonne Samaritani (Managing Director); Externe Partner: Mark Rota (Agency Producer); verantwortlich bei Pumpkin Film; Regie: Ben Strebel (Regie), David Foulkes (Kamera), Florian Hatwagner (Gimbal Operator), Robin Fessel (Production Designer), Markus Metzger, Jürg Plüss (Set Contsruction), Damaris Eigenheer, Angela Moser (Styling), Laura Moser, Melanie Cetrangolo (Make Up/Hair); Musik: Holtnevel by Niklas Paschburg; Bosworth Music GmbH and Unperceived Records/Kretzer-Kurhan GbR; Editing: Trim Editing; Editing, London; Editor: James Forbes-Robertson; Postproduction: Soundrecording and Soundmix, Colour Grading, Online via nhb, Berlin Bilder Postproduction via Recom. (pd/wid)