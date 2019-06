Nunyola: Anja Glover gründet eigene Agentur

Anja Glover sei seit Jahren in der Schweizer Journalismus- und Kommunikationsszene als Freischaffende unterwegs. Anfangs Jahr gründete sie zusammen mit Emmanuel Hofer die Agentur Nunyola, welche Unternehmen, Vereine, Verbände und Personen begleitet, die sie mit ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung überzeugen. Das Unternehmen sei davon überzeugt, dass Kommunikation der Schlüssel zu allem ist. Dabei sei nicht nur was man kommuniziere wichtig, sondern auch wie man es mache, heisst es in einer Mitteilung.

Mit einem kulturwissenschaftlichen und soziologischen Hintergrund setze sich die Agentur nicht nur mit der Kommunikationsstrategie auseinander, sondern auch mit der Sprachwissenschaft. Nebst der Betreuung von ausgewählten Mandaten, realisiere die Agentur auch eigene Projekte, wie das erste Schoggi-Festival der Schweiz, das im Frühjahr 2020 in Zürich stattfinden soll.

Die 26-Jährige habe ihren Lebenshauptort vor kurzem von Paris nach Lausanne verlegt, sei mit ihrer Agentur aber schweizweit unterwegs. Die Agenturleistungen würden von Kommunikationsstrategien, Textdienstleistungen aller Art bis hin zu Schreibcoaching und Eventorganisation reichen. (pd/log)