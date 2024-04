Atoll: Astronauten schweben vor Gebäudekulissen

Der Schweizer Derivatespezialist Leonteq will seine internationale Präsenz weiter ausbauen und hat die Kommunikationsagentur Atoll mit der Entwicklung einer auf den italienischen Markt zugeschnittenen Markenkampagne beauftragt. Dabei sollte idealerweise an die bereits früher verwendete visuelle Metapher «Astronaut» angeknüpft werden, heisst es in einer Mitteilung.

Kernbotschaft des gewählten Konzepts: Der Anziehungskraft von Traditionen entkommen. Leonteq ist ein etabliertes Unternehmen, aber sein Ansatz bleibt eine Gegenthese zu alten Vorstellungen im Finanzwesen. Die Digitalisierung mache professionellen wie privaten Anlegerinnen und Anlegern den Zugang zu strukturierten Produkten so einfach wie nie zuvor. Sinnbild für diese Befreiung durch Technologie sind Astronauten, die vor oder in altehrwürdigen Gebäuden schweben, schreibt die Agentur. In Architekturstilen, wie sie in Italien gerade für Institutionen der Geldwirtschaft typisch sind.