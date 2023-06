Cannes Lions 2023: Augenringe, Sonnenbrand und Medaillen

von Christian Beck

Junge Top-Kreative aus 70 Ländern haben letzte Woche in Cannes an den Young Lions Competitions teilgenommen. Auch das zehnköpfige «Team Swiss 2023» reiste an die Côte d'Azur – vier Zweierteams nahmen am Wettbewerb teil. Mit Erfolg. Das Team Media holte Bronze. Dies war erst das zweite Mal, dass Schweizer Nachwuchskreative in Cannes Medaillen gewannen (persoenlich.com berichtete). Alle sind mit einem vollen Rucksack an Erfahrungen aus Südfrankreich zurückgekehrt. Für persoenlich.com haben die zehn Youngsters ihre Eindrücke festgehalten:



Team Media

«Jetzt sollen wir also einen Recap zu unserer Cannes-Experience schreiben. Puh, wo fängt man da an. Zwischen viel Sonne und wenig Schlaf, lauten Nächten und stiller Bewunderung, Klimaschutz-Briefings und einem vollen Yachthafen durften wir eine Woche lang alle Facetten und Kontraste unserer Branche aus einer neuen Perspektive kennenlernen. Nachdem unsere ersten drei Tage vollgepackt waren mit Inspiration Sessions, Briefing, Competition, Talks und Präsentation, blieb uns zuerst mal wenig Zeit für die ‹typische› Cannes-Experience – unser erstes Glas Rosé-Champagner gab es freudestrahlend am Donnerstag aus einem Pappbecher von unseren beiden jubelnden ECDs. So schmeckt Erleichterung (Keine Sorge, wir haben später gebührend kompensiert).

Mit einer Mischung aus Müdigkeit und Adrenalin im Kopf ging es dann am Freitag zur Preisverleihung. Als wir in unserer Kategorie Media das Wort ‹Switzerland› auf der Shortlist gelesen haben, sind wir uns freudestrahlend und verschwitzt in die Arme gefallen, um ein paar Momente später ungläubig und geflashed auf einer riesigen Bühne zu stehen und eine Bronzeurkunde in die Hand gedrückt zu bekommen, während unsere Schweizer Kolleg:innen uns wie verrückt zugejubelt haben. Danach haben wir gelernt, wie schwer es ist, mit Tränen in den Augen und fanatisch zitternden Händen Interviews zu geben und für Fotos zu posieren. Wir können immer noch nicht ganz glauben, was genau da passiert ist, aber wir haben unendlich viel gelernt, sind unendlich geehrt, Teil dieser Experience gewesen zu sein und last but not least zu zeigen, was die Schweiz so cannes. Jetzt sitzen wir in einer kleinen Seitenstrasse in Südfrankreich bei Aperol und Melone und stossen an – auf eine unvergessliche Woche, inspirierende Momente und jeden einzelnen Menschen der Welt, der gute Kreation genauso sehr liebt wie wir.»

Sophia-Maria Kramer (27), Copywriter bei Jung von Matt Limmat, und Ana Gabriela Oetliker (28), Digital Marketing Manager bei Jung von Matt Impact.



Team Print

«Nach einigen Wochen Vorbereitungszeit und einer Menge Aufregung starteten wir unseren Roadtrip an die Côte d'Azur. Mit voller Motivation gingen wir in die Werbeweltmeisterschaft der Kreativität. Wir liessen uns inspirieren von Arbeiten und Vorträgen, welche die unterschiedlichsten Emotionen in uns auslösten, neue Perspektiven in die Werbewelt gaben und einen verdammt motivierenden Impact auf uns hatten. Zum Glück begann die Young Lions Challenge am ersten Tag. Vierundzwanzig Stunden hatten wir Zeit, in der Kategorie Print ein Projekt für den Kunden EcoTree umzusetzen. Völlig übermotiviert im Tun wurden wir abends sogar im Palais eingesperrt. Nach erfolgreichem Ausbruch verlagerten wir unseren Arbeitsort in unser Airbnb, wo wir fast die ganze Nacht durcharbeiteten. Mit wenig Schlaf ging es am nächsten Morgen weiter, die Idee zu finalisieren und zu einem grandiosen Abschluss zu bringen.

Mit der Abgabe war der für uns wichtigste Part der Reise geschafft. Der Druck fiel ab und die darauffolgenden Tage konnten wir uns mit einer tiefen Gelassenheit von den weltweit grossartigsten Kampagnen inspirieren lassen. Durch die meisten Arbeiten hinweg zeigte sich ein recht einseitiger politisch-gesellschaftlicher roter Faden. Kreative Lösungen zu mehr verschiedenen Blickwinkeln und Themen haben uns deswegen punktuell gefehlt. Bei den Young Lions gewannen einige grossartige Arbeiten. Wir sind wahnsinnig stolz auf uns, ein Teil der Competition gewesen zu sein. Umso stärker wächst der Ehrgeiz in uns, nächstes Jahr den Löwen zu holen. Wir gratulieren ganz herzlich unserem Schweizer Team von Jung von Matt, die in der Kategorie Media Bronze gewonnen haben. Chapeau! Ein herzliches Dankeschön an ADC Switzerland, Weischer.Cinema und Wunderman Thompson.»

Julia Fuchs (27), Graphic Designerin bei Wunderman Thompson, und Nathan Bastino (20), Graphic-Design-Praktikant bei Wunderman Thompson.



Team Direct

«Augenringe, Sonnenbrand, Roamingwarnung, Kaex-Frühstück, volles Notizbuch und eine Handvoll fancy Visitenkarten. Was will man mehr. Das 70. Cannes Lions Festival war eines der motivierendsten Erlebnisse unseres Berufslebens. Da die Kategorie Direct bei der Young Lions Competition nicht vertreten ist, durften wir leider nicht bei der heissbegehrten Ad-Olympiade antreten. Dafür haben wir die Zeit genutzt, um die genialsten Cases von Shortlist bis zu den Dan Wieden Titanium Lions hautnah mitzuverfolgen. Bei jeder Zigipause kam es zum Austausch der Kontaktdaten – vom AI-Start-up-Bro, der unsere Berufung belächelte, bis zum Grand-Prix-Gewinner mit demselben Jahrgang war alles dabei.

Neben dem Case-bingen im Archiv und den eindrücklichen Awardshows gab es auch viel zum Feiern. Von den Beach- und Poolpartys erholen wir uns gerade am Flughafen in Nizza. Unsere Flüge gehen zwar in unterschiedliche Richtungen, unsere Ziele jedoch in die gleichen. Ein riesengrosses MERCI an Weischer.Cinema und ADC Schweiz für das Ermöglichen dieser Woche.»

Cedric Fuchs (28), Art Director bei Jung von Matt Schweiz, und Terence Fuchs (21), Grafiker bei Serviceplan Suisse.



Team Film

«Die Woche in Cannes hat uns überwältigt – die Highlights herauszupicken, ist eine kleine Herausforderung. Definitiv dazu gehört die Zeit, die wir im Archiv verbrachten und uns einfach mit Inspiration berieseln lassen konnten. Die unzähligen Cases haben unsere Faszination für die Branche nur noch grösser werden lassen. Zudem durften wir im Rahmen der Young Lions Competition in der Kategorie Film gegen verschiedenste Teams aus der ganzen Welt antreten – 48 Stunden voller Höhen und Tiefen.

Die intensive Woche endete am Freitagabend mit der Awardshow, in der unter anderem die goldenen Löwen für Glass, Titanium und Film verliehen wurden. Alles in allem eine unglaubliche Woche mit viel Spass, einem tollen Team und einer grossen Portion Inspiration.»

Natalie Friedrich (25), Junior Art Director bei Jung von Matt Limmat, und Joséphine Ducret (27), Junior Strategist bei Jung von Matt Limmat.



Team Digital

«Kaum in Cannes angekommen, sassen wir gefühlt schon im Briefing für unsere Young Lion Competition. Die Aufgabe: Indische Mütter darüber informieren, dass die staatlichen Daycare Centers ihren Kindern nicht mehr nur gratis Essen, sondern neu auch gratis Vorschulbildung anbieten. Boah. Wie wir diese sehr digital unaffine Zielgruppe auf sehr digitalem Weg erreichen, haben wir uns die nächsten 24 Stunden gefragt. Und das hat uns zugegebenermassen mehrfach auf die umliegenden Palmen des Airbnbs gebracht (im übertragenen Sinne natürlich). Zum Glück haben wir aber doch noch eine Antwort gefunden und waren sogar voll zufrieden damit (die Jury leider nicht, sorry).

Unser Gehirn war danach allerdings absolut leer. Darum haben wir es in den übrigen Tagen mit ganz viel Inspiration gefüllt – zum Beispiel in den Kellern des Palais. Oder in den vielen verschiedenen Talks und Awardshows. Ein bisschen Party gab’s zwar auch, doch leider kamen wir nur selten an Bändeli für die wirklich hippen Spots. Vom berühmt-berüchtigten Rosé können wir übrigens fast gar nichts berichten, den haben wir nur selten getrunken. Dafür ganz viel Iced Lattes in unserem neuen Lieblingscafé. In dem Sinne: Santé et à l’anné prochaine (hoffentlich).»

Selina Engeli (29), Junior Texter bei TBWA, und Naomi Gulla (29), Art Director bei TBWA.





Alle Berichte über das Cannes Lions International Festival of Creativity 2023 finden Sie auf der entsprechenden Landingpage.