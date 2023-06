Cannes Lions 2023: Film-Grand-Prix für Apple und Calm

Das Kreativfestival Cannes Lions hat alle Löwen vergeben. Am Freitagabend ging die Werbe-Weltmeisterschaft zu Ende. Die Schweizer Bilanz: ein Silber-Löwe für eine Waschmittel-Verpackung von Landor & Fitch Hamburg und Procter & Gamble International Genf, ein Bronze-Löwe für die Migros-Bier-Kampagne von Wirz – und weitere 14 Shortlists, sechs davon für Ruf Lanz.







Erfolgreich war auch der Kreativnachwuchs. Bei der Young Lions Competition überzeugte das Media-Team mit Sophia-Maria Kramer und Ana Gabriela Oetliker von Jung von Matt Limmat. Die Youngsters gewannen Bronze (persoenlich.com berichtete).

Bei der letzten Awardshow vom Freitag wurden in der Königsdisziplin Film zwei Grand Prix vergeben. Einer davon ging an Apple für den iPhone-14-Spot «R.I.P. Leon». Dabei wird bildhaft aufgezeigt, welche Vorteile es hat, wenn Nachrichten widerrufen werden können.



Der zweite Grand Prix wurde an «The Last Photo» vergeben, eingereicht von Adam&EveDDB in London. «An ‹The Last Photo› für die Organisation Calm (Campaign against living miserably) überzeugt mich der schön umgesetzte Grundgedanke, dass der mental miserable Zustand eines Menschen nicht immer zwingend von aussen zu erkennen ist. Und um Suizide zu verhindern, müssen wir unserem Umfeld mehr Aufmerksamkeit schenken», schrieb Matthias Kiess, CEO von TBWA\Zürich in seiner «Postkarte aus Cannes» dazu.



In der Kategorie Film, bei der die Kreativität des bewegten Bildes gewürdigt wird, gingen 1867 Beiträge ein, 19 davon aus der Schweiz. Auch die vielfach ausgezeichnete Arbeit «Wenn die Debatte verstummt, ergreife das Wort» von der Zürcher Produktionsfirma Stories für die NZZ war in der Kategorie Film nominiert. Gereicht hat es am Ende jedoch nicht für einen Löwen.





+++ Update folgt +++



Alle Berichte über das Cannes Lions International Festival of Creativity 2023 finden Sie auf der entsprechenden Landingpage.