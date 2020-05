Krisenkommunikation: BAG-Kampagne fokussiert auf Contact Tracing

Ferris Bühler Communications

James Bond flüchtet in die Berge

Die Storytelling-Agentur hat mit Black Frame Studios für das La Val Bergspa Hotel ein Video konzipiert.

Die Storytelling-Agentur hat mit Black Frame Studios für das La Val Bergspa Hotel ein Kampagnenvideo konzipiert – mit einem Doppelgänger. Dieser sieht sich in Zürich vom Coronavirus bedroht und bringt sich in den Bergen in Sicherheit.