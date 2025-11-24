Zimmermann Communications: Bei Salt heisst es wieder BlackEveryDay

Publiziert am 24.11.2025

Für die vierwöchige Promotion hat Zimmermann Communications eine aktivierende Kampagne gestaltet, die das Angebot von bis zu 70% Rabatt auf Salt-Abos in den Fokus rückt. Key-Visual ist auch 2025 wieder der mechanische Doppelglockenwecker, wie er unter anderem im Spielfilm «Und täglich grüsst das Murmeltier» vorkommt, wie die Agentur mitteilt.





Auf Megapostern, am POS und OOH zeigt sich der Wecker auf einem auffälligen grellen Neonfarbton, der in den grauen Novemberwochen stark auffällt. Im TV begleitet er den Zuschauer täglich in unterschiedlichen Morgensituationen.









Die crossmediale Kampagne wird schweizweit breit gestreut, begleitet mit grossflächigem POS-Auftritt an den 112 Salt Stores im ganzen Land. Auf Social Media wird die Kampagne thematisch ergänzt. (pd/nil) Die crossmediale Kampagne wird schweizweit breit gestreut, begleitet mit grossflächigem POS-Auftritt an den 112 Salt Stores im ganzen Land. Auf Social Media wird die Kampagne thematisch ergänzt. (pd/nil)