Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) findet diesen August in Pratteln statt. Emmentaler Switzerland verlost einige der Tickets, wie es in einer Mitteilung heisst: Wer während der Promotion ein Stück feinen Emmentaler AOP im Coop kauft, hat die Chance, live am grossen Schwingfest dabei zu sein.

Als Protagonist für diese Promotion ist Matthias Sempach im Einsatz. Er ist langjähriger Emmentaler-Markenbotschafter, heutiger Milchbauer für Emmentaler AOP und Schwingerkönig 2013. An seiner Seite: Marcus Signer, der Schweizer Schauspieler und Käsefan mit Wurzeln im Emmental. Im Spot sitzen die beiden Freunde entspannt vor einem Plättli mit Emmentaler AOP und weisen auf die Promotion hin.





Die nationale Promotion wird im TV und auf diversen, digitalen Plattformen beworben und mit einem umfassenden Social-Media-Konzept unterstützt.

