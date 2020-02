The Moldy Whopper: Burger King wirbt mit schimmligem Burger

Zwei Tage nachdem Burger King ein 45-Sekunden-Zeitraffervideo veröffentlicht hat, das einen Whopper zeigt, der im Laufe eines Monats welkt und in den buntesten Farben schimmelt, nehmen mehrere andere Brands die Kampagnenidee auf.

Die Kampagne, die Burger King zusammen mit der schwedischen Agentur INGO, David Miami und Publicis lanciert hat, will darauf hinweisen, dass der Fastfood-Anbieter bald auf künstliche Konservierungsstoffe verzichtet. Im Gegensatz zur Konkurrenz, wo Burger mit künstlichen Aromen, Farb- und Hormonen durchsetzt seien, setze Burger King auf natürliches, echtes Essen, so die Botschaft.

Nach dem Start von «The Moldy Whopper» (siehe Video unten) realisierte die in Florida ansässige Burger-Kette BurgerFi in weniger als 48 Stunden eine Anzeige als direkte Reaktion auf die Kampagne von Burger King. Wie Adage.com schreibt, kritisiert BurgerFi Konkurrent Burger King wegen angeblicher Verwendung von Steroiden und Wachstumshormonen in einer «This Is Your Brain on Drugs»-Parodie.

Auch Ryan Reynolds' Aviation Gin nahm die schimmelige Whopper-Aktion auf und twitterte ein Parodievideo seines «Social-Media-Praktikanten», der angeblich etwas zu viel Kaffee getrunken haben soll (worauf Burger King antwortete: «Sie sind sicher, dass es Kaffee war?»).

Our social media intern had too much coffee today. Sorry @BurgerKing pic.twitter.com/N0abg0ujVr — Aviation American Gin (@AviationGin) February 20, 2020

Der Slogan der Schimmel-Burger-Kampagne beschreibt die hochauflösenden Bilder des Time-Laps-Video als «Schönheit ohne Konservierungssstoffe». (eh)