Für mich und dich: Coop-Spot verärgert den Lehrerverband

«Für mich und dich. Und für Pascal», lautet der Slogan im neuen Coop-Werbespot (persoenlich.com berichtete). Pascal ist ein Kindergärtner, der mit den Bedürfnissen seiner zu betreuenden Kinder etwas überfordert ist. Er schätzt die Grösse eines Waldes falsch ein. Und auch die Allergien der Zöglinge fordern ihn heraus. Im Spot ist der Detailhändler die Lösung seiner Probleme.

Viele Pädagogen sind über die Szenen im Spot verärgert, wie «20 Minuten» berichtet. Das Video vermittle ein völlig falsches Bild des Berufs, sagt eine Kindergarten-Lehrperson, die anonym bleiben will, gegenüber der Zeitung. «Niemand von uns ist so unvorbereitet, wie dieser Mann im Video», fügt die Frau an. Allein mit Kindern dürfe man sowieso nicht in den Wald. Und im Supermarkt Essen kaufen würde sie auch nicht. Darum würden sich die Eltern kümmern.

Der Kollege Niklaus Oppliger bläst ins selbe Horn und sagt: «Mich stört, dass Männer im Video als unprofessionell dargestellt werden». Als Minderheit in diesem Beruf seien sie schon mit genügend Vorurteilen konfrontiert. Von einem Grosskonzern könne doch erwartet werden, dass er solche Werbevideos besser prüfe.

Verärgerte Kindergarten-Lehrpersonen haben sich bei Coop beschwert und den Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV) informiert. Der ZLV hat daraufhin die sofortige Entfernung des Videos verlangt, wie Vizepräsident Kurt Willi der Zeitung sagt. «Nach dem Anschauen stehen mir die Haare zu Berge», fügt er an.

Das Video zu entfernen, ist bei Coop nicht geplant. «Wir erhalten viele positive Reaktionen auf unseren Spot und glauben, dass er in erster Linie so verstanden wird, wie er gemeint ist: mit einem Augenzwinkern», sagt die Pressestelle gegenüber «20 Minuten». Letztendlich zeige der Spot auf humorvolle Art, dass Coop für jeden da sei. Mit dem ZLV werde man aber Kontakt aufnehmen. (wid)