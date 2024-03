Seit bereits 30 Jahren bietet die Ronald McDonald Kinderstiftung (RMHC) Eltern schwerkranker Kinder Übernachtungsmöglichkeiten in Spitalnähe. Die Agentur TBWA\Zürich realisierte eine Kampagne zum 30-jährigen Bestehen der Institution.

Distanz zum Spital als Hindernis

Herzstück der Kampagne ist ein Film, in dem ein Vater seine Tochter durch die Jahre begleitet: Von ihren ersten Schritten bis ins Teenageralter. Ob Hinfallen, zu heisses Wasser oder Schürfwunde: Kleinste schmerzhafte Erfahrungen des Mädchens werden vom Vater mitgefühlt. Denn auch dies gehört zum Elternsein: Die Liebe, die man für sein Kind empfindet, macht unerwartet verletzlich. Darum sei es das Wichtigste, immer für das Kind da sein zu können, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung. Gerade dies sei aber bei schweren Krankheiten oft nicht möglich. Viele Eltern hätten nicht die Möglichkeit, den oft sehr weiten Weg zwischen Wohnort und Spital regelmässig zurückzulegen.

Hier bietet die Ronald McDonald Kinderstiftung Hand: Sechs Häuser in der ganzen Schweiz ermöglichen es Eltern schwerkranker Kinder, in unmittelbarer Spitalnähe übernachten zu können – auch für längere Zeit und für einen symbolischen Betrag.

Hamburger essen und Gutes tun

Finanziert wird die Stiftung zu einem grossen Teil von McDonalds. Aber auch Restaurantgäste können ihren Beitrag leisten: Zum Beispiel mit dem Aufrunden des Bestellbetrags beim nächsten Burgerkauf.

Der Insight der Kampagne, dass Elternschaft auch eine ungekannte emotionale Verletzlichkeit mit sich bringt, wird musikalisch durch eine Coverversion des Platters-Klassikers «Only You» unterstützt. Der unbeschwert-fröhliche Lovesong wird dabei radikal in ein Stück über emotionale Ausgeliefertheit uminterpretiert.

Der Spot ist am TV, im Kino und online zu sehen und wird auf Plakaten, Bannern und am POS durch ein Visual ergänzt, welche den Kampagnensatz «Eltern müssen bei ihren kranken Kindern sein können» plakativ nur mithilfe von Typografie umsetzt. Die Kampagne ist seit dem 26. Februar in der ganzen Schweiz zu sehen.







Verantwortlich bei der Ronald McDonald Kinderstiftung/McDonalds Switzerland: Severine Caspard (Marketing Manager), Yvonne Mauer (Ronald McDonald Kinderstiftung Schweiz); verantwortlich bei TBWA\Zürich: Manuel Wenzel, Reto Clement, Martin Stulz, Katharina Binder (Kreation), Maryna Pavlichkova-Meier(Beratung).

Verantwortlich bei Czar Films: Marit Weerheijm (Regie), Martijn Melis (Kamera), Florian Nussbaumer, Vincent Taeger (Producers), Mokoh Music GmbH (Musik), DudDub Studios (Sounddesign). (pd/nil)