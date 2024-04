Werbeverbot / Welttag des Buches: «Das ist eine gefährliche Entwicklung»

Aus der politisch linken Ecke kommt schon länger die Forderung, die Aussenwerbung in Städten sei zu verbieten. Erst letzte Woche hat das Zürcher Stadtparlament die Regierung beauftragt, eine entsprechende Änderung der Bauordnung auszuarbeiten (persoenlich.com berichtete). Auch in Bern fand Anfang Jahr ein ähnlicher Vorstoss eine Mehrheit. Matthias Ackeret sieht in diesem Trend «eine gefährliche Entwicklung», wie er in der aktuellen Episode des persoenlich.com-Podcasts sagt. Nick Lüthi sieht darin nicht den Untergang der kommerziellen Kommunikation und hält es für legitim, dass die Bevölkerung über das Aussehen ihrer Städte befinden können.

Weiter sprechen Ackeret und Lüthi über den Welttag des Buches. Hier zeigt sich Schriftsteller und Verleger Matthias Ackeret pessimistischer und beobachtet einen Niedergang des gedruckten Buches. Online-Redaktor Lüthi dagegen sieht Anzeichen für ein Renaissance.

