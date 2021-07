Burger King: Das sind die Geheimnisse des neuen Menüs

Burger King glaubt, dass echtes Essen besser schmeckt. In den letzten Jahren hat sich die Restaurantkette auf eine Reise begeben, um echtes Essen zu fördern: Lebensmittel, die verantwortungsvoll beschafft, zubereitet und serviert werden, damit die Menschen ein gutes Gefühl bei dem haben, was sie essen. Aus diesem Grund hat die Marke in der Schweiz alle künstlichen Konservierungs-, Farb- und Aromastoffe aus ihrer Speisekarte entfernt, mit Ausnahme ihrer Getränke.

Aber das ist noch nicht alles. Überzeugt davon, dass dies etwas Positives für die gesamte Fast-Food-Branche ist, hat Burger King eine Website eingerichtet, um die Geheimnisse ihrer Speisekarte zu teilen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Marke hofft, dass sie die gesamte Lebensmittelindustrie dazu inspiriert, nur Lebensmittel zu servieren, die aus Zutaten hergestellt werden, die frei von künstlichen Konservierungsstoffen, Farbstoffen und Aromen sind.

Die Burger-King-Kampagne veranschaulicht ihr Menü durch einen Kurzfilm, in dem die Marke erkennt, dass sie in der Vergangenheit diejenige war, die sich von ihren Konkurrenten inspirieren liess und deren Innovationen wie den Drive Thru oder das King Jr. Meal nachahmte. Doch dieses Mal hofft Burger King, andere Marken zu inspirieren, ihre Menüs von künstlichen Konservierungs-, Farb- und Aromastoffen zu befreien.

Die Kampagne, die von der Agentur David Madrid kreiert wurde, läuft in verschiedenen europäischen Märkten, in der Schweiz noch bis Ende Monat. (pd/cbe)