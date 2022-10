«Die Arbeit muss gemacht werden» – darüber ist man sich in der Schweiz einig, auch wenn es auf den ersten Blick wenig glamourös klingt. Dafür ist diese Haltung umso erfolgsversprechender, wie es in einer Mitteilung heisst. Denn sie mache die Nutzfahrzeuge von VW zur Nummer eins bei leichten Nutzfahrzeugen bis 3,5 Tonnen.

Der Stolz darauf und die Freude daran würden in der neuen Kampagne von KSP für VW Nutzfahrzeuge charmant zum Ausdruck kommen. Denn die menschlichen Helden der täglichen Arbeit stehen laut Mitteilung auf den Plakaten im Vordergrund. Und die Transporthelden der täglichen Arbeit – der Caddy, der Transporter und der Crafter in ihren vielen individuellen Konfigurationen – stehen in Print und Digital und in den Händler-Werbemitteln im Vordergrund.

Übrigens: «KSP freut sich seit Mitte August riesig über den neuen Kunden in ihrem Portfolio, VW Nutzfahrzeuge», schreibt die Agentur. Der Entscheid für KSP sei im Rahmen einer breiten und mehrstufigen Evaluation gefallen.

Verantwortlich bei VW Nutzfahrzeuge: Manuel Marchev (Head of Marketing), Marco Niggli (Teamleader Marketing Communication), Benjamin Menzi (Marketing Communication Manager), Jannine Müller (Trade Marketing Manager); verantwortlich bei KSP: Alba Rau (Art Direction), Céline Goldschmid (Grafik), Stephanie Waldvogel (Content Creation, Editing), Julian Riegel (Text), Uwe Schlupp (Creative Direction), Jashica Jayacumar (Beratung), Manuela Pasanen, Bianca Jäger (Produktion), Daniel Krieg (Strategie und Gesamtverantwortung); Ansichtsache (Bildbearbeitung); MediaCom (Media); Swiss Online Publishing (Social Media). (pd/cbe)