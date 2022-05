Um den Spielprozess am physischen Verkaufspunkt zu vereinfachen, hat Swisslos die Swiss Lotto App mit neuen POS-Funktionen ausgestattet. So kann man seine Glückszahlen jetzt gemäss einer Mitteilung auch ohne Login in der App auswählen und anschliessend mit dem automatisch generierten Barcode am Kiosk spielen. Nach der Ziehung scanne man einfach die ausgedruckte Spielquittung in der App und schon wisse man, ob man gewonnen habe oder nicht – und könne den Gewinn an der Verkaufsstelle einlösen.

Diese beiden neuen Produktvorteile der «Swiss Lotto»-App hat inszeniert, indem die Kamera «Swiss Lotto»-Millionär Heini Sutter auf dem stilisierten Weg zu seinem Lieblingskiosk begleitet. Da er bereits in der App getippt hat, braucht er am Spieltisch mit den Lottoscheinen nicht Schlange zu stehen und kann anschliessend unterwegs schon mal per Handy seinen Lottogewinn checken.

Die 12-sekündigen Spots sind regelmässig und übers ganze Jahr verteilt im TV zu sehen, als Video-Ads und Banner. Begleitet werden sie von zwei statischen Sujets zur hybriden Spielweise und zum Gewinncheck per App, die hauptsächlich am POS zum Einsatz kommen. In deren Mittelpunkt steht ebenfalls wieder der zwar nur fiktive, dafür aber umso populärere Heini.

Verantwortlich bei Swisslos: Markus Fischer (Leiter Produktmanagement Lotterien), Alona Jovanovic (Leiterin Produktmanagement Lottos); verantwortlich bei Komet: Jeff Gerber (Creative Direction), Claudio Parente (Art Direction), Daniel Müller (Text), Timo Brandt (DTP); Corinne Hert, (Leiterin Beratung). Sascha Michael Schilt (Beratung); Filmproduktion: Stories; Media: ZipMedia. (pd/tim)