Jede journalistische Recherche beginnt mit einer Frage, einer Beobachtung, einem Stück Information, das einen nicht mehr loslässt. Jede Reporterin, jeder Reporter kennt das Gefühl: Das will ich jetzt wissen. Ganz in diesem Zeichen der Neugier steht gemäss einer Mitteilung auch der neue Claim des Tages-Anzeigers: «Finden wirs raus». Das sei dabei doppelt besetzt – einerseits seien damit die Journalistinnen und Journalisten gemeint, andererseits aber auch die Leserinnen und Leser.

«Wir wollen mit dem Slogan auch eine neue Offenheit signalisieren. Denn je digitaler wir werden, desto intensiver wird der Austausch mit dem Publikum», lässt sich Priska Amstutz, Co-Chefredaktorin Tages-Anzeiger, in der Mitteilung zitieren. Mario Stäuble, Co-Chefredaktor Tages-Anzeiger, ergänzt: «Unsere Abonnentinnen und Abonnenten stehen im Zentrum bei allem, was wir tun. Wir wollen sie aktiv einbinden und wissen, was sie interessiert.»

Dazu findet am 10. März 2022 eine virtuelle Redaktionskonferenz statt, zu der Abonnentinnen und Abonnenten eingeladen sind, um mitzureden und ihre Ideen einzubringen: Was fehlt im Tages-Anzeiger? Über welche Themen oder Menschen sollte unbedingt geschrieben werden? Welche Trends gilt es nicht zu verpassen?

Kampagne mit Thjnk Zürich – der neuen Leadagentur

Der Claim «Finden wirs raus» steht gemäss Mitteilung auch im Zentrum der aktuellen Kampagne, die von Thjnk Zürich, der neuen Lead-Agentur des Tages-Anzeigers, gemeinsam mit der Redaktion und den Teams im Nutzermarkt umgesetzt wurde. Für den visuellen Auftritt wurde der sogenannte «Fokus-Layer» entwickelt, wodurch ein Motiv hinter einer Recherchefrage ins Zentrum gerückt und eingerahmt wird. Der flexible Layer lässt Umsetzungen in den unterschiedlichsten Formaten zu, ob animiert oder statisch. So werde passend zur Frage ein Ausschnitt des Bildes in den Fokus gesetzt.

Die laufende Kampagne ist auf allen digitalen Kanälen des Tages-Anzeigers, auf Printinseraten und Plakaten sowie im Digital-Out-of-Home zu sehen. Darüber hinaus wurde mit der Designagentur Loved der Markenauftritt des Tages-Anzeigers «sanft modernisiert», wie der Unterschied von neu zu alt zeigt (siehe Bilder unten):

Das Tagi-Logo wurde per 1. Februar angepasst, wie Tamedia-Kommunikationschefin auf Anfrage von persoenlich.com Nicoel Bänninger bestätigt: « Die Fraktur-Typographie und das Wappen wurden leicht überarbeitet, um insbesondere die digitale Darstellung in kleinen Grössen sowie im Negativ zu verbessern. »





Verantwortlich beim Tages-Anzeiger: Priska Amstutz und Mario Stäuble (Co-Chefredaktion Tages-Anzeiger), Isabella Maria Wohlwend (Head of Campaign Management Tamedia), Moritz Ackermann (Senior Marketing Manager Tamedia), Doris Oberneder (Design Director Tamedia); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Lukas Amgwerd (Text), Lukas Frischknecht, Raymi Mendoza (Art Direction), Andrea Bison (GF Beratung), Marie Vuilleumier, Andrea Häfliger (Beratung), Gordon Nemitz (GF Strategie), Fabienne Peyer (Strategie); Externe Partner: Detail AG (Bildbearbeitung), Dept (Digital Agentur), Loved GmbH (Brand Design). (pd/tim)