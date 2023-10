Den Gedanken «Real People. Stihl People.» erweckt Wunderman Thompson Switzerland in Zusammenarbeit mit der Stihl Vertriebs AG mit authentischen Geschichten von Schweizer Kundinnen und Kunden zum Leben. In Zusammenarbeit mit dem Dokumentarfilm-Regisseur Max Carlo Kohal sind so vier Porträts entstanden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dank präziser Planung in zwei Drehtagen aufgenommen, würden die Filme vier ganz unterschiedliche Welten zeigen. Und doch seien sie alle von den gleichen Interessen und Ansprüchen geprägt. Es gehe um Qualität in der Arbeit und technischen Fortschritt, um Nachhaltigkeit und den sorgfältigen Umgang mit der Umwelt. Werte, die die Produktwelt von Stihl prägen und mit dem dokumentarischen Stil der Kampagne ein authentisches Gesicht erhalten würden.

Etwa mit Bigna: In den steilen Hängen von Graubünden kümmert sich die auszubildende Forstwartin um die Zukunft uralter Wälder – und muss sich dabei immer auf die Qualität ihrer Werkzeuge verlassen können. Die Leidenschaft für den Wald hat sie im Blut – und will diese an die nächste Generation von Forstwartinnen und Forstwarten weitergeben.



Oder mit Achille, dem Experten für Gartenbau aus Chur, der sich in den unterschiedlichsten Gartenlandschaften für mehr Biodiversität einsetzt. «Für die Zukunft erhoffe ich mir von Stihl, dass sie weiterhin auf die Langlebigkeit ihrer Produkte setzen.» Denn so leistet Stihl einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Forst- und Landwirtschaft, heisst es in der Mitteilung weiter.



Die gleiche Hingabe kennt auch Landwirt Rolf, der einen diversen Lebensraum für sich und zahlreiche Pflanzen und Tiere geschaffen hat – und dafür seit über 30 Jahren auf Stihl vertraut.



Seit jeher vom Wald angezogen ist auch Daniel. Neben seiner Berufung als Feuerwehrmann findet er Ruhe in seinem eigenen Stückchen Wald. Und Stihl begleitet ihn, ob als Werkzeug im stillen Grün oder als Trennjäger im fordernden Alltag.



Die dokumentarischen Porträtvideos wurden von Wunderman Thompson, Schau.film und der Stihl Vertriebs AG für den YouTube-Channel von Stihl produziert und werden weiter auf Social Media ausgespielt.

Verantwortlich bei Stihl: Sandra Bruderer (Leiterin Marketing und Kommunikation), Maja Habas (Content Creator/Content Marketing Manager); verantwortlich bei Wunderman Thompson: Michael Gallmann, Samuel Wicki (Kreation), Stéphanie van Maanen (Beratung); verantwortlich bei Schau.film: Max Carlo Kohal (Regisseur), Manuel Sieber (Executive Producer), Jeremy Marugan (Junior Producer), Elia Mannhart (Post Production). (pd/cbe)