Werbestatistik/Prix Walo: «Die Profiteure wären Google und Co»

Publiziert am 07.05.2024

Laut Expertenschätzungen sind die Werbeeinnahmen der ausländischen Plattformen um 8 Prozent gewachsen, während die Umsätze in der Schweiz stagnieren (persoenlich.com berichtete). Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor des persönlich-Verlags, und persoenlich.com-Redaktorin Sandra Porchet diskutieren die neusten Zahlen und welche Konsenquenzen Werbeverbote hätten. Und als Jurist des Prix Walo gewährt Matthias Ackeret Einblick hinter die Kulissen der Verleihung.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify, Google Podcast und Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (red)