Publiziert am 17.03.2026

Der Verband Print- und Medienindustrie hat die nationale Kampagne «This is Print» lanciert. Seit Mitte März laufen TV-Spots im Schweizer Fernsehen, dazu kommt eine Plakatkampagne in allen Landesteilen sowie eine Social-Media-Kampagne. Auf der Website thisisprint.ch können Besucherinnen und Besucher ihr Wissen über Print in einem Quiz testen und Preise im Wert von bis zu 2000 Franken gewinnen. Realisiert hat die Kampagne das «Content House» Stutz Medien AG.















Die Kampagne strukturiert den Mehrwert von Print in sechs Kategorien: «Love is Print» steht für emotionale Bindung durch Fotobücher und persönliche Briefe. «Friendship is Print» betont Print als Raum für Begegnung. «Future is Print» verweist auf nachhaltige Materialien und Recyclingkreisläufe. «Impact is Print» hebt die multisensorische Wirkung hervor. «Creativity is Print» zeigt gestalterische Spielräume. «Success is Print» stellt den Beitrag von Print zu Markenidentität und Vertrauen ins Zentrum Die Kampagne strukturiert den Mehrwert von Print in sechs Kategorien: «Love is Print» steht für emotionale Bindung durch Fotobücher und persönliche Briefe. «Friendship is Print» betont Print als Raum für Begegnung. «Future is Print» verweist auf nachhaltige Materialien und Recyclingkreisläufe. «Impact is Print» hebt die multisensorische Wirkung hervor. «Creativity is Print» zeigt gestalterische Spielräume. «Success is Print» stellt den Beitrag von Print zu Markenidentität und Vertrauen ins Zentrum



«Über flüchtige digitale Eindrücke hinaus»

Print stehe nicht im Gegensatz zu digitalen Medien, beide entfalteten ihre Wirkung am stärksten im Zusammenspiel, schreibt Dpsuisse. Gleichzeitig heisst es in der Medienmitteilung, Print wirke «weit über flüchtige digitale Eindrücke hinaus». Die Vision des Verbands sei «eine Gesellschaft, die Drucksachen als unverzichtbaren Teil moderner Kommunikation schätzt».

Im Interview nimmt dpsuisse-Direktor Beat Kneubühler Stellung zu den Zielen, der Strategie und den Widersprüchen der Kampagne.



