Stuiq: Ein Musikhit mit Ohrwurm-Potenzial

Achtung Ohrwurm-Potenzial: Stuiq entwickelt eine nationale Awareness-Kampagne für den neuen «Auszahlungsplan» der Pax Versicherung. Und liefert den hauseigenen Kampagnen-Hit inklusive schwungvollem Musikvideo gleich mit dazu, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Musikvideo sei «perfekt inszeniert für die Zielgruppe der Best Ager». Entstanden ist der Sing-a-long-Hit «Nix pi, pa, po – I wött einfach nur Pax», gesungen von Ayo Hope, Musiker und Storyteller bei Stuiq. Kunden erhalten mit der Produktneuheit der Pax laut Mitteilung «eine sorgenfreie Lösung für ihr Vorsorgevermögen – mit viel Sicherheit und individueller Planbarkeit».

TV-Schauspieler Vincent Leittersdorf tanzt sich im Musikvideo leichtfüssig durch alltägliche Momentaufnahmen – und spiegelt dabei das sorgenfreie Lebensgefühl der Zielgruppe wider. «Kein Wunder, wenn man den Auszahlungsplan von Pax hat», heisst es. Konkrete Inhalte des Produkts seien Teil der Lyrics. Song, Musikvideo und die komplette Kampagne realisierte Stuiq.

Bei Pax freute sich das gesamte Team auf dieses ungewöhnliche Projekt und arbeitete mit viel Enthusiasmus von Anfang bis Ende Hand in Hand, heisst es in der Mitteilung weiter. Auch der Austausch mit der Agentur sei kreativ und konstruktiv verlaufen. «Die Song-Idee überzeugte direkt, das lustige Musikvideo mit Schauspieler Vincent in Top-Form fügt sich nahtlos in unsere Markenkommunikation ein. Das Team harmonierte während des ganzen Projekts und wir sind alle davon überzeugt, dass Stuiq mit ihrer Digitalkompetenz der Kampagne die Tragweite verleiht, die sie verdient», so Daniel Mutz, Leiter Vertrieb und Marketing der Pax Versicherung.

Das Musikvideo kommt an zielgruppenspezifischen Touchpoints auf Social Media sowie in programmatisch eingekauften Display- und Videoplatzierungen auf Premium-Websites zum Einsatz – dreisprachig und schweizweit.

Die Zürcher Agentur zeigt sich für die komplette Digitalstrategie entlang des Sales-Funnels verantwortlich. Dabei wird ein längerfristiger Approach verfolgt, um das Produkt bekannt zu machen und nachhaltig in der Zielgruppe der Best Ager zu positionieren.

Verantwortlich bei Pax: Daniel Mutz (Leiter Vertrieb & Marketing), Perry Streit (Leiter Brokercenter Deutschschweiz), Diana Stocker (Leiterin Direktvertrieb), Rafael Eigenmann (Produkte & Pricing PV), Susanne Breuer (Content & Channel Marketing), Darija Trcak (Content & Channel Marketing), Ismael Lopez (Content & Channel Marketing); Markenführung: Ehingerbc; Strategie, Kreation, Umsetzung, Musik, Filmproduktion: Stuiq; Media: ZipMedia (Push-Massnahmen und Retargeting), Sidekicks (SEA). (pd/cbe)