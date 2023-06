McCafé lanciert den Iced Caffè Latte und will damit im Hochsommer vor allem junge Zielgruppen ansprechen.

Die Kampagne von TBWA\Zürich positioniert den neuen Iced Caffè Latte als Ausgangspunkt für sommerliche Erlebnisse, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Ob es vom Restaurant in die Badi, zu Mama oder einfach irgendwohin geht. Die mehrheitlich animierten Sujets sollen über DOOH die vorwiegend junge Zielgruppe inhaltlich genau da abholen, wo sich deren Sommer abspielt. Zusätzlich wird die Kampagne online und via Social Ads ausgespielt.

Ein grosser Eiswürfel am Zürcher Bahnhof Stadelhofen generierte zum Lancierungszeitpunkt nicht nur zusätzliche Aufmerksamkeit für den neuen Kaffee, sondern aktivierte die Passantinnen und Passanten zudem mit einer Challenge: Wer es schaffte, den QR Code auf dem Eiswürfel zu scannen, bevor er wegschmilzt, konnte sich über die McDonald’s App einen Iced Caffè Latte für zwei Franken schnappen – und damit gleich zum nächsten Spass aufbrechen.

Verantwortlich bei McDonald’s: Jessica Dumoulin, Severine Caspard, Jean-Guillaume Bertola; verantwortlich bei TBWA\Zürich: Manuel Wenzel, Reto Clement, Katharina Binder, Sarah Rüegger (Kreation); Domenico Catena (TBWA\ViDo, Animation); Nadja Stickl, Julia Kerschbaumer, Jenta Stalder (Project Management); verantwortlich bei OMD: Alexander Schmitt, Cristina Savastano. (pd/wid)