von Christian Beck

Es ist das zweite Edelmetall für die Schweizer Agenturen am Cannes Lions International Festival of Creativity: Am Dienstag ist die Arbeit «Waiting Wins» von Havas Village Genève für den französischen Bezahlfernsehsender Canal+ ausgezeichnet worden – und zwar mit einem Silber-Löwen in der Kategorie «Creative Data».



Die Freude in der Westschweiz über den Gewinn an der Werbe-Weltmeisterschaft ist gross, sagt Gabriel Mauron, Co-Managing Director und Creative Director von Havas Village Genève:

Das Havas Village Genève holte in Cannes einen Silber-Löwen. Wie stolz sind Sie?

Wirklich stolz. Ein grossartiges Gefühl. Für die Teams, die Agentur, den Kunden und alle beteiligten Menschen.

An den ADCE Awards wurde «Waiting Wins» bereits mit Gold ausgezeichnet (persoenlich.com berichtete). Welcher Preis zählt mehr?

Beides sind unterschiedliche Festivals, und beides waren fantastische Neuigkeiten. Eine grosse Quelle der Motivation.

Die Kampagne wurde bereits 2019 ausgespielt. Wie ist es für Sie, dafür so spät noch Lorbeeren zu ernten?

Das ist absolut in Ordnung. Aufgrund der Situation und dem, was die Branche erlebt hat, sind diese Art von Nachrichten immer willkommen.

Was macht «Waiting Wins» so speziell?

Eine einfache Idee, welche Unterhaltung und ein tolles Erlebnis für das Publikum in den Vordergrund stellt. Es war eine Gelegenheit, alle Havas-Abteilungen – Creative, Media und Customer Experience – in das gleiche Projekt einzubinden.

Wissen Sie schon, wohin der Silber-Löwe kommt?

Am Eingang, auf der linken Seite. Sie sollten uns besuchen kommen.

Und wie werden Sie und Ihr Team nun feiern?

Ach, das muss ich noch geheim halten. Aber bei Bedarf kann ich ja mal Einladungen verschicken (lacht).



