Publicis Zürich: Eine Hymne zum Launch und ganz viel Gelb

Gelb ist nicht nur eine Farbe. Gelb steht für die Vielzahl an Vorteilen, die ein Abo bei der Post eben mit sich bringt. Mit rund 800 Postfilialen in der ganzen Schweiz hat «Post Mobile» auf einen Schlag das dichteste Vertriebsnetz aller Telco-Anbieter, wie es in einer Mitteilung heisst. Man müsse also nie weit laufen, um sich beraten zu lassen oder ein Abo abzuschliessen. Darüber hinaus profitiere man von einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Versprechen, freundlichen Post-Mitarbeitenden und Produkten, bei denen man den Überblick behalte. Wer also mit «Post Mobile» telefoniert und surft, profitiert laut Mitteilung «von günstigen, transparenten, unkomplizierten, einfachen und vertrauenswürdigen Angeboten». Oder kurz: Gelber geht's nicht. Das gilt auch für den Launch des neuen Players im Markt.

Lanciert wird «Post Mobile» mit dem Cover des 90s-Hit «Blue (Da ba dee)» von Eiffel 65. Doch statt blauen Aliens in Raumschiffen wird der Song «Gelb (Ring Ring Post Mobile)» von dem Liebhaber der Farbe schlechthin gesungen: Yellow Jan. Im Musikvideo lädt er uns mit zu sich nach Hause ein und performt seinen Song mit allen gelben Dingen, die ihm in die Finger kommen – tatkräftig unterstützt von seinem Sidekick und gefeiert von der Familie.



Der Song wird auf allen SoMe-Kanälen ausspielt und von einer grossanlegten OOH-Kampagne flankiert. Die Plakate fokussieren sich auf die Kernbotschaft «Gelber geht's nicht.» und füllen die Innenstädte mit der zur Kampagne passenden Farbe: Gelb.



Die ausserordentlich gelbe Kampagne, welche ab Montag schweizweit zu sehen ist, wird über mehrere Monate hinweg auf unterschiedlichen Kanälen ausgespielt. Nach der Launchphase mit Musikvideo und gelben Plakaten folgt die Awarenessphase mit OOH und DOOH-Platzierungen gefolgt von TV- beziehungsweise Onlinespots, die auf frische und unterhaltsame Weise die gelben Benefits der «Post Mobile»-Abos dramatisieren – ergänzt durch diverse Online-Massnahmen. Flankierend gibt es auch eine Ongoing-Performance-Phase mit zusätzlichen Flights, die den Fokus auf die verschiedenen Abo-Angebote der Kampagne richtet. Man könnte also sagen: Die Schweiz erwartet ein gelbes Jahr.

