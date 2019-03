Valencia Kommunikation: Eine überraschend unkomplizierte Kampagne

IT-Fachkräfte sind schweizweit gesuchtes Personal. Auch die Finanzbranche steht im Zeichen des digitalen Wandels und ist intensiv auf der Suche nach entsprechenden Spezialisten. Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) spricht darum gezielt IT-Profis aus der Region an, welche bisher einen langen Arbeitsweg auf sich nahmen. Die Bank in der Nähe ist ein überraschend moderner Arbeitgeber und für die Zielgruppe darum besonders attraktiv, heisst es in einer Agenturmitteilung.

Um aus dem Gross der Jobangebote herauszustechen, benutzt die Kampagne das Format des digitalen Quelltextes, mit welchem IT-Spezialisten täglich arbeiten. Der Text der Kampagne besteht aus einem Code-Snippet, welches auf die freien Stellen im IT-Bereich der Bank aufmerksam macht. Nur, wer sich mit Software-Entwicklung auskennt, ist in der Lage, die Werbung ganz zu verstehen. «Unsere Absicht war es, die Zielgruppe möglichst auf Augenhöhe anzusprechen», wird Creative Director Simone Fluri in der Mitteilung zitiert. Dabei konnte Valencia auch vom internen digitalen Know-how ihrer Webagentur Cab Services profitieren.

Gleichzeitig werden mit der Kampagne aber auch private «Influencer» angesprochen: Personen, welche einer IT-Fachkraft nahestehen und diese zu einem Jobwechsel motivieren könnten. Die Kampagnen-Microsite spricht die IT-Fachkräfte ebenfalls in ihrer Sprache an und zeigt die relevantesten Vorteile der BLKB als Arbeitgeberin für die Zielgruppe auf. Die Kampagne läuft aktuell auf Plakaten und ePanels an Bahnhöfen in der Nordwestschweiz, auf ÖV-Screens sowie im Web.

Verantwortlich bei der BLKB: Sibylle Mangold (Leiterin Marketing & Channels), Dr. Jonas Bösch (Leiter IT-Entwicklung Operation), Thomas Erb (HR Business Partner); verantwortlich bei Valencia Kommunikation: Simone Fluri (Creative Director), Claudia Paganini (Beratung), Sebastian Refardt (Senior Texter), Daniel Nussbaumer (Art Director), Marc Groth (Motion Designer), Emanuel Plüss (Leiter Polygrafie). (pd/cbe)