Jung von Matt Limmat: Emmo gibt Kindern eine Stimme

Kinder sind unsere Zukunft. Wir lieben sie – und trotzdem kommt es in vielen Familien immer wieder zu Konflikten. Psychische und physische Gewalt ist in Familienhaushalten in der Schweiz Realität. Dies zeigen die neusten Ergebnisse einer Studie der Universität Freiburg zur Häufigkeit von Gewalt in der Erziehung.

Doch es gibt immer eine Alternative zur Gewalt, schreibt die Agentur Jung von Matt Limmat in einer Mitteilung.

Kinderschutz Schweiz engagiert sich nicht nur politisch, sondern trägt auch aktiv zur Wissensvermittlung und damit zur Lösung des Problems bei. Eine mögliche Lösung ist Emmo: In Konfliktsituationen werden die Gefühle und Bedürfnisse von Kindern manchmal nicht gesehen, oder sie werden nicht richtig verstanden. Emmo, das Plüschmönsterli, gibt Kindern, die in schwierigen Situationen nicht den Mut oder die richtigen Worte finden, eine Stimme.

Jung von Matt Limmat und Kinderschutz Schweiz zeigen in der aktuellen Kampagne, dass Emmo eine einfache Alternative zu Gewalt ist. Herzstück der Kampagne ist ein digitaler Spot, der mit den Farben von Emmo die Traumatisierung durch Gewalterfahrungen verdeutlicht. Auf der Tonspur wird ein Sprachenpotpourri verwendet. Damit wird zusätzlich unterstrichen, dass Konflikte in jedem Schweizer Haushalt vorkommen.

«Kinder sind in solchen Situationen den Emotionen der Erwachsenen ausgeliefert. Sie überfordern sie und machen sie schutzlos gegenüber ihren Eltern, die sich nicht im Griff haben. Deshalb gibt es Emmo. Emmo gibt den Kindern eine Stimme und lässt emotionale Situationen erkennen, bevor es eskaliert», wird Tamara Parham von Kinderschutz Schweiz zitiert.

Die Kampagne startet am 31. Oktober zusammen mit der nationalen Tagung «gewaltfrei erziehen» und wird in der ganzen Schweiz sprachneutral in Digital, Bewegtbild und OOH geschaltet. Die Medienarbeit wird durch die Jung von Matt-Agentur June Corporate Communications verantwortet.

Die Plüschfigur Emmo ist auf kinderschutz.ch erhältlich.

