Im Rahmen der Partnerschaft zwischen Eurobus und der Swiss Ice Hockey Federation wurde die Knecht-Agentur mit der Produktion eines Werbevideos betraut. Gedreht wurde an den Media Days im Sportzentrum Zuchwil. Ziel des Auftrages war es, den Brand Eurobus in seiner Wahrnehmung bei der Zielgruppe als offizieller Team-Car-Partner zu stärken und die sportliche Ader des grössten privaten Bus-Unternehmens der Schweiz hervorzuheben, wie es in einer Mitteilung heisst.



Im Video zu sehen sind die Spieler Nico Hischier (NHL bei den New Jersey Devils) und Janis Moser (NHL bei den Arizona Coyotes). Die Projektleiter Milo Erne und Manuela Wernli von der Knecht-Agentur haben den Dreh mit der externen Videoagentur Avarel Studios koordiniert. Mit dabei war zudem Buschauffeur Anton Mehr mit dem Teamcar von Eurobus. Für die Actionaufnahmen hat sich David Henzmann, Gründer von Avarel Studios, selbst mit Schlittschuhen auf das Eis begeben. Unterstützt wurde er von Michael Kyburz (Kamera) und Nadine Eberhard (Regie).

Verantwortlich bei Eurobus: Veton Polozani (Leiter Gruppenreisen); verantwortlich bei Knecht-Agentur: Marc Gooch (Chief Marketing Officer), Manuela Wernli (Teamleiterin Kommunikation), Milo Erne (Projektleiter); verantwortlich bei Avarel Studios (Produktion): Michael Kyburz (Kamera), Nadine Eberhard (Regie), Michèle Müller (Key Account Management). (pd/cbe)