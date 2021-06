von Christian Beck

Kein schlechter Start für die Schweiz an der Werbe-Weltmeisterschaft: Der Film «The eventful life of Rosemarie» («Das bewegte Leben von Rosemarie») ist am ersten Tag des Kreativ-Festivals Cannes Lions in der Kategorie «Pharma» mit Bronze ausgezeichnet worden. Die Arbeit stammt von CR Kommunikation (Zürich, Bern, Basel) und dem Roof Studio New York, dies im Auftrag von Curaviva Schweiz, Spitex Schweiz und OdASanté:

Der Löwe war nicht nur der erste für eine Schweizer Agentur während des diesjährigen Festivals, sondern auch der erste überhaupt für CRK. Entsprechend freut sich Creative Director Moritz Staehelin:

Ein Bronze-Löwe für CRK: Wie gross ist die Freude?

Wir freuen uns in etwa so, wie Shaqiri am Sonntag nach seinen zwei Toren. Und sagen: es war eine wunderbare Teamleistung.

Der Film entstand zusammen mit dem Roof Studio aus Brooklyn. Wer kriegt nun den Löwen?

Wir teilen den Löwen gerne mit unseren Freunden in Brooklyn. Wir haben die Einreichungen aufgeteilt und sind noch in weiteren Kategorien im Rennen. Wir hoffen, dass wir noch nachlegen können.

Und nun: Wie wird gefeiert?

Wir werden natürlich mit allen Kolleginnen und Kollegen aus Basel, Bern und Zürich gebührend anstossen. Auch, aber nicht nur, mit Rosé, wie das in Cannes üblich ist.



Die Kampagne mit dem Claim «Karriere machen als Mensch» hat zum Ziel, Karrieren in der Langzeitpflege zu stärken und die Rekrutierung von Fachpersonen zu unterstützen. «Aufgrund der Alterung der Babyboomer benötigt die Schweiz bis 2025 Zehntausende von zusätzlichen Pflegefachpersonen», sagte Caroline Hulliger, Senior Beraterin bei CRK, in einem persoenlich.com-Interview. «Zu diesem grossen Rekrutierungseffort, an dem viele Akteure beteiligt sind, soll unsere Kampagne einen Beitrag leisten.»

CRK war mit dem Film «Das bewegte Leben von Rosemarie» in der Kategorie «Pharma» zweimal nominiert (persoenlich.com berichtete).



Die in der Kategorie «Print & Publishing» nominierte Arbeit «Hornbach ‹Democratic Art – An Ai Weiwei for Everybody›» der Agenturen Neutral Zurich und Heimat Berlin verpasste den Sprung aufs Podest.

