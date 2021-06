Cannes Lions 2021: Schweiz startet mit drei Shortlist-Plätzen

von Christian Beck

Hoffnungsvoller Start für die Schweiz an der Werbe-Weltmeisterschaft: Auf der am Samstag veröffentlichten Shortlist «Pharma» gibt es gleich zwei Nominierungen für CR Kommunikation (Zürich, Bern, Basel) und das Roof Studio aus Brooklyn – dies für den Film «The eventful life of Rosemarie» im Auftrag von Curaviva Schweiz, Spitex Schweiz und OdASanté:

Der Spot «Das bewegte Leben von Rosemarie» holte bereits Gold an den Schweizer ADC Awards sowie Silber und Bronze bei den Clio Awards in New York (persoenlich.com berichtete).

Eine weitere Nomination auf der am Sonntag veröffentlichten Shortlist «Print & Publishing» gibt es für die Agentur Neutral Zurich. Zusammen mit Heimat Berlin reichte Neutral die Arbeit «Hornbach ‹Democratic Art – An Ai Weiwei for Everybody» ein:

Auch diese Kampagne wurde in der Schweiz bereits ausgezeichnet: Es gab 2020 zwei goldene ADC-Würfel.

Bei den ebenfalls am Wochenende publizierten Shortlists «Health & Wellness», «Outdoor», «Design» und «Media» ging die Schweiz leer aus. Ebenso keine Nominierungen gab es bei den bereits am 3. Juni veröffentlichten Shortslists «Innovation», «Glass: The Lion for Change» und «Titanium».

Hier finden Sie den stets aktualisierten Medaillenspiegel der Schweiz:







Weitere Shortslists und erste Gewinner werden am Montag verkündet.

Kein Einreichungsrekord

Insgesamt wurden bei der diesjährigen Ausgabe 29'074 Arbeiten aus über 90 Ländern eingereicht. Dies sind etwas weniger als 2019 (30'953 Einreichungen), obwohl dieses Mal zwei Jahrgänge bewertet werden. «Die Arbeiten über zwei Jahre hinweg erzählen eine Geschichte über die sich verändernde Form der Kreativität während der globalen Pandemie und zeigen die Kraft der Kreativität als Mittel zur Veränderung», sagte Simon Cook, Managing Director von Cannes Lions.

Schweizer Agenturen haben lediglich 177 Arbeiten eingereicht. Dies ist deutlich weniger als in den Vorjahren: 2019 waren es noch 284 Arbeiten (bei sieben Löwengewinnen), 2018 375 (fünf Löwen) und 2017 sogar 476 (sieben Löwen). Die meisten Arbeiten wurden bei dieser Ausgabe eingereicht in den Kategorien «Outdoor» (31 Einreichungen), «Brand Experience & Activation» und «Industry Craft» (je 16), «Design» und «Print & Publishing» (je 15) sowie «Film» und «Media» (je 10).

Auch wenn quantitativ weniger Schweizer Arbeiten eingereicht wurden, es «kommt letztlich auf die Qualität der Arbeiten an», so Christof Kaufmann, CEO von Schweiz-Repräsentant Weischer.Cinema, in einem persoenlich.com-Interview.



