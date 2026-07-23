Publiziert am 23.07.2026

Escargot vereint seit 2021 Waadtländer Winzerinnen und Winzer, die traditionelle Rebsorten modern interpretieren und damit eine neue Generation von Weinliebhaberinnen und Weinliebhabern ansprechen wollen.

Rizes entwickelte dafür eine Markenplattform rund um den Claim «Waadtländer Wein, anders erleben», wie es in einer Mitteilung heisst. «Anders» werde dabei zum prägenden Element der Marke und bilde die Grundlage für eine eigenständige Markenwelt, die mit klassischen Codes der Weinkommunikation breche.

Zur neuen Markenwelt gehören eine nationale Kampagne, eine eigenständige visuelle Identität sowie ein flexibles Gestaltungssystem für Kampagnen, Inhalte, Events und weitere Touchpoints. Damit soll die Marke einen konsistenten und unverwechselbaren Auftritt erhalten, der ihre Herkunft aus der Waadt weiterhin sichtbar macht. (pd/cbe)