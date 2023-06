Cannes Lions 2023: Fast 27'000 Arbeiten buhlen um einen Löwen

ADCE / The One Club

Fusion der Clubs zur Förderung der Kreativität

ADCE schliesst sich mit The One Club for Creativity (TOCC) zusammen und wird als europäische Abteilung von The One Club agieren. Die Gewinner des ADCE Awards werden in die Global Creative Rankings von TOCC integriert.