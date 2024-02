Freundliche Grüsse: Finanzwissen sorgt für Unabhängigkeit

Mit der Women's Wealth Academy leistet UBS seit 2019 Pionierarbeit hinsichtlich der Wissensvermittlung im Finanz- und Vermögensbereich. Die Academy bietet nützliche Tipps und praktisches Wissen für alle Frauen, die sich eingehend mit Vermögens- und Finanz-Themen befassen möchten. Freundliche Grüsse hat den Relaunch der Plattform begleitet und die Launch-Kampagne dazu konzipiert und realisiert, wie die Agentur mitteilt.

Ob Erbvorbezug, Frühpension, Sabbatical, Eigenheim oder Heirat, es gebe viele wichtige Momente im Leben, in denen es sich lohne, über Finanzen Bescheid zu wissen. Die Women's Wealth Academy von UBS ermögliche es interessierten Frauen, das eigene Finanzwissen zu vertiefen: Mit Events, Vorträgen, Academy-Botschafterinnen – und auch mit einer digitalen Ratgeber-Plattform, welche zahlreiche spannende Artikel und Interviews zu Finanz- und Vermögensthemen anbiete.

Gemäss Sandra Huber-Schütz, Vice Chairwoman UBS Schweiz und Initiantin der Women's Wealth Academy, gibt es eine grosse Nachfrage nach Finanzwissen und nach massgeschneiderten Antworten auf Finanzfragen, die speziell auf die Lebenssituationen von Frauen eingehen. «Mit der Women's Wealth Academy unterstützen wir Frauen aktiv dabei, selbstbewusste und fundierte Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für ihre finanzielle Zukunft zu übernehmen», wird Huber-Schütz in der Mitteilung zitiert. Denn bei der Finanzplanung mache es einen Unterschied, eine Frau zu sein. Ein Beispiel: Da Frauen eine höhere Lebenserwartung haben, müssen sie ausgiebiger für den Ruhestand vorsorgen.

Freundliche Grüsse hat für den Relaunch der UBS Women's Wealth Academy die Struktur der Website angepasst und dabei die User Journeys komplett überarbeitet. Zudem wurde ein neues, zielgruppengerechtes Erscheinungsbild mit emotionaler Bildwelt konzipiert sowie eine Vielzahl an Artikeln in Tonalität, Visualität und für Suchmaschinen optimiert. Das Herzstück der Academy – die Lernpfade – eine Reihe von automatisierten E-Mail-Lernmodulen zu verschiedenen Finanzthemen wurden überarbeitet und neugestaltet sowie der Lead-Prozess optimiert.

Ergänzend zum Relaunch der Content-Plattform kreierte Freundliche Grüsse eine Launch-Kampagne. Im Zentrum des Kampagnenkonzepts steht der Gedanke, dass man Frauen oftmals erklärt, wie die Finanzwelt funktioniert – das aber nicht nötig ist: Die Academy befähigt Frauen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und ihr Finanzwissen zu vertiefen. Mit dem Headline-Duktus «Ich weiss, …» und dem Claim «Finanzwissen bedeutet Unabhängigkeit» wird der Insight passend umgesetzt und mit verschiedenen relevanten Fakten und Aussagen aus der finanziellen Lebenswelt von Frauen untermalt.

Die Kampagne geht Mitte Februar 2024 mit sieben Sujets in vier Sprachen live und wird auf UBS Owned Channels sowie auf Social-Media-Plattformen ausgespielt. Sie schafft Awareness für die UBS Women's Wealth Academy sowie für das Thema Frauen und Finanzen im Allgemeinen, generiert Traffic auf die Academy-Website und neue Leads.

Verantwortlich bei UBS: Sandra Huber-Schütz (Vice Chairwoman Women’s Wealth), Melanie Felber-Gossweiler (Segment Manager Women's Wealth WM Switzerland), Domenica Herrmann (Management Support Head PFA), Aydin Sahin (Head Marketing & Digital Sales), Oliver Vedolin (Head Digital Communication & Growth), Joël Frey (Head Content & Dialogue Marketing), Marcel Aisslinger (Marketing Specialist, Content and Growth Marketing), Fiorella De Luigi (Marketing Specialist, Content Marketing), Karin Wagner-Hohl (Marketing Specialist, Dialogue Marketing), Renata Ruprecht (Dialogue Marketing Specialist), Jacek Jablonski (Content Management Specialist), Patric Møller (Head of Digital Marketing), Valentina Pece (Digital Marketing Campaign Strategist), Anne-Martine Beck (Head Brand Experience), Mathias Kunz (Live Experience Expert), Manuela Gualeni (Brand Design Expert), Dania Vogel (Moving Images & eScreen Expert), Naomi Bechtold (Moving Images & eScreen Expert); verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Pascal Deville, Fabian Biedermann, Samuel Textor (Gesamtverantwortung), Laura Leuenberger (Art Direction), Janine Sonderegger, David Elmiger (Text / Konzept), Andrea Aegerter, Damian del Fabbro (Beratung), Sandro Matter (Digital Consultant), Jonas Hermann (UX Design); Fotos: Désirée Good (Fotografie), Süsstrunk & Jericke (Bildbearbeitung), 13Photo (Produktion).