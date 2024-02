Die Schweizer Lernplattform Evulpo offeriert Schülerinnen und Schülern eine digitale Lernwelt mit Erklärvideos, Zusammenfassungen und Übungseinheiten für alle wichtigen Schulthemen. Nun wurde das Angebot mit dem KI-Tutor «Vulpy» ergänzt. Der Clou: Der Tutor wurde mit Inhalten des Lehrplan 21 gefüttert – und kann so genau bei jenen Schulthemen helfen, die hierzulande für Kopfzerbrechen sorgen.

«Mit Vulpy können Schülerinnen und Schüler den Schulstoff spielerisch im eigenen Tempo lernen und haben gleichzeitig sehr viel Spass dabei», so CEO Christian Marty in einer Mitteilung. Denn mit Vulpy könne man sich zum Beispiel in einer Fremdsprache über beliebige Alltagsthemen wie Hobbys oder Ferienziele unterhalten und die Sprachkenntnisse fast beiläufig verbessern. Auch über die jeweils angesagten Schulthemen könne man sich abfragen lassen – und falls man etwas nicht verstehe, könne dem Tutor auch jede erdenkliche Frage gestellt werden.



Genau hier setzt Evulpo in einer inhouse produzierten Kampagne an und zeigt mit echtem Feedback von Schülerinnen, Schülern und Eltern auf, «dass sich der Austausch mit dem KI-Tutor nicht wie langweiliges Lernen anfühlt, sondern so sehr geschätzt wird, dass Schülerinnen und Schüler sogar mehr Zeit als nötig auf der Lernplattform verbringen».

Die Kampagne ging Mitte Februar live und wurde hauptsächlich auf YouTube und Social Media ausgerollt.

