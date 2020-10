Publicis: Für Freiwilligeneinsätze begeistern

UBS ist ein langjähriger und wichtiger «Corporate Volunteering»-Akteur in der Schweiz. Die Bank hat vor über 15 Jahren als eine der ersten Firmen Freiwilligenarbeit von Mitarbeitenden in der Schweiz eingeführt, wie es in einer Mitteilung von Publicis heisst.

Nun geht UBS einen Schritt weiter und bringt Freiwillige und gemeinnützige Organisationen zusammen, damit sie nachhaltige Projekte gemeinsam umsetzen können: Mit «UBS Helpetica» lanciert die Grossbank eine Vermittlungsplattform, mit der engagierte Menschen tatkräftig bei verschiedenen Nachhaltigkeitsprojekten in den Bereichen Umwelt, Bildung, Soziales und Unternehmertum mithelfen können. Zudem können auch Privatpersonen ihre eigenen Nachhaltigkeitsideen einreichen und geeignete Umsetzungspartner oder Helfer für ihr Projekt finden (persoenlich.com berichtete). «Für die Leute in der Schweiz wird Nachhaltigkeit immer wichtiger. Viele wollen sich persönlich engagieren, doch nicht alle wissen, wie und wo sie sich am besten einbringen können – mit ‹UBS Helpetica› wollen wir das ändern», erklärt Sonja Kingsley-Curry, Strategic Initiatives & Brand Management bei UBS Switzerland, die Idee hinter der Initiative.

Für Branding, Naming und die dazugehörige Kampagne ist Publicis verantwortlich. Mit dem Insight «Gutes tun tut gut» sollen möglichst viele Menschen für Freiwilligeneinsätze begeistert werden. Denn wer sich fürs Allgemeinwohl einsetzt, tut auch immer etwas für sich selber. Das verdeutlichen auch die Kampagnenfilme, in denen die Protagonisten mit einem guten Gefühl, einer verbesserten Ausdauer, oder einfach einem tiefen Schlaf für ihren Einsatz belohnt werden.



Die vier Filme werden seit Mitte Oktober in diversen Online-Formaten eingesetzt, flankiert von Print-, POS-, DOOH- und Social-Media-Umsetzungen.

Verantwortlich bei UBS: Daniel Fischer (Leiter Marketing Region Schweiz), Sonja Kingsley-Curry (Leiterin Strategic Initiatives & Brand Management), Rita Vozarova (Strategic Initiatives & Brand Management); verantwortlich bei Publicis: Sascha Fanetti, Jan Kempter (Creative Direction), Yannick Schaller (Text), Nina Martens (Art Direction), Nina Nesnidal, Simon Häusler, Jonas Koutrios (Grafik), Mark Becher (Strategie), Angelos Apostolidis, Judith Schnigula (Beratung), Urs Hirschi (Managing Director), Suzana Kovacevic (Integrated Producer), Thomas Wildberger (CEO); verantwortlich bei Produktion: Shining Pictures (Filmproduktion), Marco Lutz (Regie), Ralph Bätschmann (DOP), Stefan Bircher (Executive Producer), Alessandra Dolci (Producer), Jingle Jungle (Tonstudio), Sven Germann (Fotografie), Prodigious Zürich (Produktionspartner PrePress). (pd/cbe)



