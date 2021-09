Heimat Zürich: Für Geld gibt's Zak

Geld ist im Alltag zwar ständig ein Thema, macht ihn aber auch oft genug kompliziert, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Zak ist die all-in-one-Lösung für alltägliche Finanzangelegenheiten und bietet alles, was man braucht – direkt auf dem Smartphone.

Damit reiht sich Zak ein in all die anderen praktischen Dinge, die man zur Hand nimmt, um das Leben einfacher, besser, leichter zu machen: Eine Sonnenbrille, wenn es blendet. Ketchup als perfekte Ergänzung für die trockenen Pommes. Oder einen Lippenstift, um mal eben den Look aufzufrischen..

Mit genau solchen Analogien arbeitet die neue Kampagne von Heimat Zürich. Und macht so klar: Wenn es um persönliche Finanzen geht, ist Zak das Mittel der Wahl. Oder wie der Kampagnensatz es noch einfacher ausdrückt: Für Geld gibt's Zak.

Neben Online-Filmen und einem TV-Spot ergänzen OOH-Sujets, Megaposter, Banner, Instastories und Printinserate die Kampagne.

Verantwortlich bei der Bank Cler: Gregor Eicher, Debora Gassmann; Kreativagentur: Heimat Zürich; Filmproduktion: Whos Mcqueen Picture GmbH, Produzent: Clemens Petersson, Regie: Jonas Vahl, Kamera: Roland Schmid, Fotograf: Peter Kaaden; Mediaagentur: PHD. (pd/lol)