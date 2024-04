Siegfried & Roi: Futuristischer Look und House Beat

Im Oktober 2023 lancierte die Zuger Kantonalbank ein neues Angebot für den einfachen Handel und die sichere Verwahrung der gängigsten Kryptowährungen. In diesem Zuge hat das Team der Agentur Siegfried & Roi eine Gesamtkommunikation entwickelt, welche auf den Service aufmerksam macht, heisst es in einer Mitteilung.

Ziel ist es, das Finanzinstitut als attraktive und vertrauensvolle Partnerin für Investitionen in digitale Vermögenswerte zu positionieren. In der ersten Kampagnenphase hat sich die Zuger Kantonalbank auf PR-Massnahmen, Owned Channels, Online Ads und animierte Motive im DOOH-Bereich in der Wirtschaftsregion Zug fokussiert.









Pünktlich vor dem diesjährigen Bitcoin Halving startete letzte Woche die zweite Kampagnenwelle. Im Zentrum steht dabei ein Spot, der die Punchline «Krypto? Aber sicher.» inszeniert und mit einem futuristischen Look sowie LowFi- House Beat untermalt. Das Video wird auf den digitalen Kanälen der Bank und mit Online Ads eingesetzt. Parallel dazu werden mehrere statische Motive via Social Media, in den Geschäftsstellen und im OOH ausgespielt.



