Wirz: Geri Aebi verlässt den Verwaltungsrat

Während fast zwei Jahrzehnten gehörte Geri Aebi zu den prägenden Persönlichkeiten von Wirz als führende unabhängige Kommunikationsgruppe der Schweiz. Dabei leitete er ab 2002 Wirz Communications und war von 2010 bis 2016 CEO der Gruppe, bevor er die letzten fünf Jahre als CEO von Wirz Services amtete. Seit 2016 ist er zudem Vizepräsident des Verwaltungsrats der Wirz Partner Holding.

Per Anfang April scheidet er nun aus allen operativen Funktionen der Gruppe aus, wie die Agentur mitteilt. «Geris Talent lag unter anderem darin, den Blick eines Kreativen, gleichzeitig aber auch den des Betriebswirtschafters in seine Arbeit miteinzubringen und damit durch den Agenturalltag zu führen», wird Thomas Städeli in der Mitteilung zitiert. Einzig der Ruhestand passe nicht zu ihm. So wird Aebi als Wirz-Aktionär und mit seiner Tätigkeit für ausgewählte Mandate wie zum Beispiel für seinen Herzensclub GC der Gruppe nicht ganz verloren gehen.

Sein Nachfolger bei Wirz ist Claudio Zinsli. Der 39-Jährige kommt von Wunderman Thompson (Ex Y&R-Gruppe), wo er seit 2017 CFO war und zuletzt auch Co-CEO ad interim. Zuvor war er schon CFO beim Jugend-TV-Kanal Joiz und baute bei einem weiteren Start-Up-Unternehmen die Finanzen und das HR komplett neu auf. Nach seinem Master-Abschluss in Finance & Accounting an der Universität St.Gallenwar er ab 2010 zuerst vier Jahre lang bei Deloitte in der Unternehmensberatung tätig.

Zinsli bringe als COO und Branchenkenner nicht nur ein breites Finanz- und Kommunikations-Knowhow mit, sondern auch viel Erfahrung und Ambition bezüglich Technologie, Pro-zessoptimierung, Organisationsentwicklung, Digitalisierung und Automatisierung, heisst es in der Mitteilung weiter. Und genau darum werde sein Aufgabenbereich als COO auch über den Finanzbereich hinausgehen. (pd/lom)